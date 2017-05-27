حنان عبد المعبود

أكد رئيس جمعية الطب البديل الكويتية «كاما» د.زبن العتيبي أن الطب البديل هو طب المستقبل، لما يحمله من التقنيات العلاجية التي تتعامل مع المريض كوحدة واحدة، «عقل - نفس- روح- جسد».

وخلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمهرجان الأول لليوم الوطني للطب البديل، بحضور ممثلي الصحف والمجلات ووكالات الصحافة والاعلام والقنوات الفضائية، رحب العتيبي بالحضور وشكرهم على تفاعلهم مع المهرجان الذي يعتبر باكورة انجازات الجمعية، التي تعد أول جمعية مهنية اجتماعية متخصصة في الطب البديل والتكميلي في منطقة الخليج، تتبنى منظومة من القيم المؤسسية، وتسهم في التنمية المجتمعية والتوعية المنظمة للطب البديل والتكميلي، وبدأت برصد المستجدات العلمية والممارسات العملية المهنية الفردية والمؤسسية، ثم انتهجت تنمية البحوث والدراسات المعتمدة لطرق الاستشفاء التي تعتمد على النظرية الشمولية للانسان كوحدة متكاملة.

واضاف العتيبي: انطلاقا من دستور منظمة الصحة العالمية الذي دخل حيز التنفيذ في 7/4/1948م، والذي ينص على إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتصل بها من معارف للجميع أمر جوهري لبلوغ أعلى المستويات الصحية وأن هدفها الرئيسي هو انقاص نسبة الوفيات والأمراض مع ازدياد استخدامه بشكل دراماتيكي، وأنه مع ازدياد التأثيرات الضارة للأدوية الكيميائية أدركت المنظمة أن عليها تحديد دورها في امكانية تطوير الطب الشعبي.

واستجابة للتزايد الذي طرأ على الطب البديل، قررت المنظمة وضع أول استراتيجية له عام 2002-2005 وطورتها بين عامي 2014-2023.. كما دعت المنظمة الى تعزيز التفاهم والاحترام والتبادل العلمي بين ممارسي الطب الشعبي والبديل وغيرهم من الممارسين الصحيين.

واستطرد العتيبي في استخدام الأرقام للارشاد والتوضيح واقرار نسب انتشار الأمراض ليصرح بعدها بأنه «تماشيا مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي أكدت على الدول الأعضاء تعزيز التلاحم بين الممارسين الصحيين في الطب الشعبي والبديل وتمكينهم من تنظيم أنفسهم في اتحادات أو جمعيات، وعلى موافقة وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بالاجماع بمحضر 68 لسنة 2010 المنعقد في أبوظبي على ادراج الطب البديل والتكميلي ضمن الرعاية الصحية الوطنية»، وأنهى كلمته قائلا: بكم انطلقنا وبمشاركتكم تميز اليوم الوطني وبتفاعلكم توج الطب البديل.

وخلال الاحتفال تم عمل عرض خاص عن تقنيات الطب البديل، تلته محاضرة «شهر رمضان صحة وعبادة» فعرض فيلم عن جمعية الطب البديل لتتوالى الفعاليات ما بين فحوص ومسابقات وندوات ومحاضرات تثقيفية للأسرة والمطبخ الرمضاني، وفي نهاية الحفل تم تكريم الرعاة والمنظمين.