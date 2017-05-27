الوزارة تُكثف حملات مفتشيها على الأسواق في مناطق الكويت

عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في تصريح لـ«الأنباء» أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية، رفضت جميع طلبات زيادة الاسعار التي كانت مقدمة من قبل بعض شركات الأغذية قبيل دخول شهر رمضان المبارك.

واضاف الرشيدي أن «التجارة» تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحلات التجارية وجميع منافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

وأوضح أن الوزارة تقوم بعمل مقارنات لأسعار السلع حاليا، والأسعار التي تم رصدها خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى ان الوزارة قامت كذلك بزيادة اعداد المفتشين التجاريين بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وذلك لضمان بسط رقابتها على النشاط التجاري، وكذلك تطوير خدمة استقبال الشكاوى من قبل المستهلكين عن طريق الخط الساخن رقم ١٣٥ ومراكز التجارة الخارجية.

ولفت الرشيدي الى ان الوزارة اتبعت عدة آليات وخطوات لتفعيل وتنفيذ القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية المستهلك، مبينا انه تم تشكيل لجنة لدراسة العقود النمطية والتي بدورها أعدت نموذجا موحدا لبعض القطاعات، كما تتولى اللجنة في الوقت الراهن بحث ودراسة إعداد نموذج عقد موحد لعقود مكاتب تأجير السيارات.

وعن دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك للتصدي للارتفاعات المصطنعة للاسعار قال الرشيدي: ليس من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المنبثقة منها التصدي لزيادة الاسعار، ولكن تمتلك الوزارة من الآليات والاجراءات القانونية لمواجهة اي زيادة غير مبررة في اسعار السلع والخدمات طبقا لاحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية فيما لو انطوت الظاهرة علي ارتفاع مصطنع في الاسعار على النحو المقرر.