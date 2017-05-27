أعلنت وزارة الكهرباء والماء جاهزيتها لإيصال خدمة المياه العذبة لـ 430 قسيمة في منطقـة النسيم (قطعة 3) بمحافظة الـجهراء بعد انتهاء الوزارة من فحص وتعقيـم الشبكـة الجديدة الخاصة بها.

وقـال الـوكيـل المسـاعـد لقطـاع تشغيل وصيانة الميـاه فـي الـوزارة م.خليفة محمد الفريج في تصريح صحافي امس ان الـوزارة تأكدت ايضا من سلامة واصلاح التسربات اللازمة في تلك القسائم قبل ايصال المياه.

وأكـد حـرص الوزارة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين الجدد وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على المستهلكين، داعيا الراغبين في إيصال الخدمة للقطعة المذكورة الى التواصل مع مكتب طلبات الإيصال في الوزارة.