أعلن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة خدمات الحج والعمرة (مواسم) يوسف الكندري عن تسيير خط طيران مباشر من الكويت إلى سراييفو، وكذلك من الكويت إلى جورجيا، بعد الطلب المتزايد من السائحين الكويتيين إلى جمهورية البوسنة والهرسك.

وستنطلق هذه الرحلات المباشرة من خلال طائرات A320 والتي تحتوي على مقاعد رجال الأعمال بالإضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية، شاملة الخدمات بالكامل من وجبات ساخنة ومشروبات وغيرها مجانا.

وستوفر الرحلات المباشرة إلى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وكذلك جمهورية جورجيا الكثير من العناء والمشقة التي كان يعاني منها السائحون الكويتيون من خلال السفر غير المباشر والذي يستغرق منهم أكثر من 8 ساعات، في حين تستغرق الرحلات المباشرة من الكويت إلى سراييفو 4 ساعات ونصف الساعة، بينما تستغرق إلى جورجيا ساعتين فقط.

وأضاف الكندري أن طرح مبيعات التذاكر عبر شركات السياحة والسفر المنتشرة في الكويت، وقد أوكلنا مهمة بيع وتنظيم الرحلات لشركة «أجنحة مواسم للسياحة والسفر»، مشيرا إلى أن أولى الرحلات المباشرة إلى سراييفو ستنطلق في الأول من شهر يوليو المقبل.