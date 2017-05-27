نقل رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس شكر وامتنان اللاجئين السوريين بجمهورية مصر العربية للكويت أميرا وحكومة وشعبا، مؤكدين أن الدعم الذي حظيت به القضية السورية من محسني ومحسنات الكويت عكس خيرية هذه الأمة ووحدتها كجسد واحد، فرغم بعد المسافات والأسفار التي حط بها اللاجئون رحالهم في بلدان شتى، إلا أن أهل الكويت حرصوا على زياراتهم وتذليل الصعاب التي يعانون منها وليس هذا بغريب على شعب جبل وتربى على العطاء وخدمة الآخرين.

وتابع: قمت بزيارة خيرية إلى جمهورية مصر العربية (أم الدنيا) للوقوف عن كثب على أهم احتياجات أهلنا اللاجئين السوريين وتم بفضل الله جل وعلا تحديد العديد من المشاريع التي سنقوم بتنفيذيها خلال الشهر الفضيل منها كفالات الأيتام للأسر وليس للفرد كون هناك الكثير من الأسر لديها 7 أيتام تجد أن هناك يتيما أو اثنين فقط مكفولين والباقي بدون كفالة لذا طرحنا على أهل الخير مشروع كفالة أسرة سورية وتبلغ القيمة 50 دينارا وبذلك نكون ساهمنا في توفير أبسط مقومات العيش الكريم لهذه العوائل وعمدنا إلى حمايتها من الضياع والتشرد والجهل والتخلف، مبينا أن الجمعية ستقوم خلال شهر رمضان بتنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم وحرصنا أن تكون هذه الولائم تليق بعطاء الكويت الخيري فتم اختيار الكثير من المناطق المكتظة بالمستفيدين وكذلك سنقوم بتوزيع السلال الغذائية التي تضم أهم احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل فكثير من العوائل لديها نساء وأطفال وكبار في السن مما يصعب عليهم مزاحمة الرجال في الولائم، لذا نحرص على دعمهم بصورة تليق وتحفظ كرامة تلك الأسر.

وذكر الخميس أن الجمعية قامت بزيارة المرضى المصابين بأمراض خطيرة ويتطلب علاجها مبالغ مالية طائلة، لذا نحرص على دعم هؤلاء المرضى وزيارتهم للتخفيف عنهم فمعلوم أن معاناة المريض الذي لا يجد الدواء الذي يسكن ألمه أشد حاجة من الجائع للطعام، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل وما خرفة الجنة يا رسول الله قال جناها» هذا فضل من يعود المريض فكيف بمن يخفف عنه الألم ويقدم له العلاج ويوفر له العناية اللازمة وهناك تشاهد من هؤلاء الضعفاء الدعاء للكويت وأهلها بالأمن والأمان فلا شك أن زيارة المرضى وتقديم العون لهم من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها الجمعية وتماشيا مع هذا الدور أقامت النجاة الخيرية مركز أهل الكويت الطبي باليمن ويخدم أكثر من 10000 إنسان وفي باكستان نفذت مستوصفات طبية وتقيم باستمرار مخيمات طبية لعلاج مرضى العمى في الدول الأسيوية وفي داخل الكويت لدينا لجنة مخصصة لهذا الجانب «لجنة الرحمة للخدمات الطبية» التي تقدم خدمات طبية لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة.

واختتم الخميس بحث أهل الخير دعم مشاريع وأنشطة الجمعية التي تناسب كافة المتبرعين، فهناك مشاريع خيرية وأخرى إنشائية ودعوية وتعليمية وتربوية وقرآنية وإنسانية وطبية وإغاثية فيا باغي الخير أقبل ونحن بدورنا ننوب عن المحسنين في تنفيذ مشاريعهم ونتحمل الصعاب والمتاعب في سبيل إيصال هذه الخيرات لمستحقيها.. للتواصل والدعم الاتصال على 66293044.