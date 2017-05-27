ثمن مدير لجنة التعريف بالإسلام- فرع المنقف ومدير إدارة الفروع والحج والعمرة المحامي منيف العجمي زيارة مختار منطقة المنقف منصور حمود الهاجري لفرع اللجنة، مشيدا بالتعاون والدعم المبارك والحثيث الذي تحظى به اللجنة من قبل كافة شرائح المجتمع الكويتي والذي جعلها «عروس اللجان الدعوية» وأصبحت محط أنظار وقبلة الوفود الخليجية التي تأتي لنقل تجربتها الناجحة الدعوية والتوعوية والاجتماعية.

وأشاد العجمي بمختار منطقة المنقف مشيدا بجهوده المباركة التي يقدمها لأهالي وساكني منطقة المنقف، وتسهيل كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين، والعمل بكل جهد لتكون منطقة المنقف واحدة من أهم مناطق الكويت، وذلك من خلال دوره كحلقة وصل بين أهالي المنطقة والمسؤولين في الدولة.

واستعرض العجمي للهاجري جانبا من أعمال اللجنة منها دعوة الطرف الآخر للتعرف على الإسلام وذلك من خلال استخدام الوسائل الدعوية الحديثة والمطبوعات والتسجيلات المرئية والصوتية التي تخاطب وتناسب كافة الشرائح على اختلاف جنسياتها ومستوياتها الثقافية والفكرية، وكذلك رعاية المهتدين الجدد عقب إسلامهم وتنمية وازعهم الديني وثقافتهم الإسلامية من خلال المحاضرات واللقاءات والدروس ورحلات العمرة والرحلات الترفيهية والدعوية التي تقيمها اللجنة.

ومن جانبه قال مختار منطقة المنقف منصور الهاجري إن دور لجنة التعريف ريادي وهام إذ إنها تركز جهودها تجاه شريحة مهمة من ضيوف الكويت، الجاليات الوافدة، وهذا ما يميزها عن غيرها من اللجان، وتعمل كذلك على إقامة المحاضرات لهم واللقاءات والأنشطة الترفيهية والتربوية وغيرها من الفعاليات التي تعزز لديهم اهتمام الكويت بضيوفها من الجاليات الوافدة وكذلك تحثهم على احترام قوانين ولوائح البلد المستضيف ونشر قيم الإخلاص والأمانة سائلا الحق سبحانه أن يجعل الكويت منارة أمن وإيمان على الدوام.