قامت جمعية الفلاح الخيرية بفلسطين امس الجمعة بتوزيع مساعدات كويتية على الأسر الفقيرة والمتضررة والمحتاجة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في محافظات قطاع غزة ضمن حملة «رمضان يجمعنا» والتي جاءت بدعم من أهل الخير ومحسنين بالكويت.

وقال رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين رمضان طنبورة في تصريح صحافي ان هذه المساعدات تأتي ضمن حملة «رمضان يجمعنا» للتخفيف من اعباء الأسر الفلسطينية التي لا تقدر على توفير قوت يومها واحتياجاتها الأساسية وتلبية بعض احتياجاتهم بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وأوضح طنبورة ان حملة «رمضان يجمعنا» تأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الجمعية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ المشاريع المختلفة من اجل خدمة اوسع شريحة من العمال والأسر المحتاجة.

ولفت الى ان هذه الحملة تأتي ايضا قبل دخول شهر رمضان من اجل توفير وجبات السحور والطعام للصائمين في بداية ايام شهر رمضان المبارك وسيتبعها تقديم وجبات افطار الصائم والعديد من البرامج الخيرية منها برنامج افطار الصائم والرغيف الخيري والسلة الغذائية اضافة الى توزيع المساعدات المالية على الاسر الفقيرة والمحتاجة وكفالات الايتام وتوزيع اموال الزكاة والصدقات وزكاة الفطر.

وأعرب طنبورة عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وللحكومة والشعب الكويتي والمؤسسات الخيرية وجميع اهل الخير من مواطنين ومقيمين في الكويت لدورهم الفعال والمعطاء في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.

وبدورهم، تقدم المستفيدون بالشكر لكل المساهمين على ما قدموه لهم من مساعدات في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشونها في قطاع غزة بعد ان اشتد الحصار عليهم وضاقت بهم السبل.