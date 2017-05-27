اعلنت جمعية النجاة الخيرية عن سعيها لكفالة 2500 طالب جديد من اللاجئين السوريين في تركيا. وقال مدير ادارة التعليم الخارجي في الجمعية إبراهيم البدر في تصريح لـ«كونا» أمس الأول ان الجمعية لديها ثلاث مدارس تعليمية مؤسسية في تركيا تتكفل بتعليم لاجئين سوريين، موضحا ان التحدي الأكبر للجمعية هو تخريج شباب واعين ومتعلمين قادرين على بناء وطنهم.

واضاف ان قيمة كفالة الطالب الواحد 60 دينارا كويتيا مبينا ان هدف الجمعية تخريج جيل واع وصالح كي لا يكون فريسة سهلة لذوي الأفكار المنحرفة. وبين البدر أن مدارس النجاة يشرف عليها طاقم مميز من المعلمين والإخصائيين قائلا «وللاسف الشديد يعاني الكثير من الطلاب من الأمراض النفسية بجانب العضوية جراء الحرب وويلاتها».

وذكر ان دور الجمعية لا يقتصر على تقديم العلوم والمعارف فقط بل يتسع ليشمل حلقات القرآن الكريم والأنشطة التربوية والترفيهية والثقافية والمسابقات والفعاليات التي من خلالها نرسم السعادة والبسمة على وجوه الأطفال.

ودعا البدر محسني ومحسنات الكويت الى التعاون مع الجمعية في كفالة ودعم ومساندة هؤلاء الطلاب الذين يعيشون ظروفا إنسانية قاسية.