الصدى: أبوابنا مفتوحة للجميع في الإدارة وسنصل للحلول ولن نقصر مع أحد

الصالح: نجاح الحملة ليس غريباً على أهل الكويت أسامة أبو السعود

أعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان حملة «خلهم يرمضون ويانا» والتي انطلقت من توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء جمعت مليونا و٣٥٠ الف دينار وذلك للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم حيث استفاد منها 427 حالة حتى الآن.

وأضاف الجبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيت الزكاة أمس ان حملة «خلهم يرمضون ويانا» انطلقت لفك دين المعسرين من الديون المدنية واخراجهم من السجون او من كان عليه ضبط واحضار بسبب الديون، والتي لأول مرة يتبنى بيت الزكاة هذه الحملة مباشرة وبهذا المبلغ الذي انطلق من 500 ألف دينار كويتي لهذه الفئة ولله الفضل والمنة نجحت هذه الحملة من بداية انطلاقها وقد وصلت التبرعات لهذه الساعة 1.350.000 مليون تقريبا.

وأكد أن هذه الحملة استفاد منها إلى هذه اللحظة 427 حالة، مقارنة مع حملة العام الماضي التي أفرجت عن 170 حالة تقريبا فقط، ما يعني أن حملة هذه السنة حققت نجاحا باهرا، فقد تم الافراج من السجون عن 36 حالة من الذين تم حبسهم من قبل قاضي التنفيذ، وجار النظر فيما يستجد، كما تم السداد عن 355 حالة من الاحوال الشخصية المدينين بنفقات متجمدة أسرية للأبناء والزوجة وهي من اكبر الفئات التي قصدناها وذلك حرصا منا على لم شمل الأسرة الكويتية في هذه الايام المباركة.

وتابع الجبري ان المبلغ المتبقي من إجمالي التبرعات يقارب 270 ألف دينار كويتي، وهو رقم نتوقع أن يستفيد منه 50 مواطنا مدينا. كما استفادت ما يقارب 36 حالة إنسانية من اصحاب اعاقة او امراض مزمنة او شيخوخة حيث وصلت الحالات التي تمت مساعدتها الى 427 حالة، مع التنويه على ان الاولوية في جميع الحالات كانت للنساء.

وقال الجبري ان اجمالي المبلغ الذي استفادت منه الحالات بلغ 1081000د.ك، والحملة مستمرة والعمل جار على باقي الحالات وسيتم الانتهاء منها في الايام القليلة القادمة

وبارك الوزير الجبري لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسة والشعب الكويتي وللمسلمين كافة قدوم شهر رمضان المبارك ومبارك عليكم الشهر الكريم.

حققت نجاحا

من جهته، قال مدير بيت الزكاة ابراهيم الصالح ان حمله حققت نجاحا غير متوقع حيث وصل المبلغ الذي استفادت منه الحالات مليونا و٨١ الف دينار. واعرب عن شكره وتقديره للمحسنين الذين ساهموا في نجاح هذه الحملة التي هي ليست بغريبة على اهل الكويت.

شروط الحملة

من جانبه، قال رئيس تنفيذ ادارة حولي في وزارة العدل المستشار علاء الصدي ان جميع المفرج عنهم 427 في الحملة استوفوا الشروط التي وضعها فريق الحملة، مضيفا ان الحملة مستمرة في تلقي التبرعات لزيادة عدد الحالات المستفيدة حتى تتحقق الأهداف التي انطلقت من اجلها الحملة.

أبوابنا مفتوحة

وقال المستشار الصدى: أبوابنا مفتوحة للجميع في الادارة العامة للتنفيد وسنصل للحلول ولن نقصر مع احد.

من جانبه، قال المستشار الشرعي لوزير الاوقاف سعد العجمي ان هذه الحملة ضمن المصارف الشرعية للزكاة والصدقات داعيا كل من له دين ان يساهم بالتنازل عنه للافراج عن الغارمين.

اما مدير ادارة المشاريع والهيئات المحلية في بيت الزكاة موسى الجمعة فاعلن ان هناك استراتيجىة متكاملة بإنشاء صندوق دائم للافراج عن المدينيين ضمن الجهود التي يبذلها بيت الزكاة في هذا الصدد.