أعلن مراقب حلقات القرآن ـ بنين بإدارة شؤون القرآن بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ناصر الكندري عن بدء الدورات الرمضانية بمقرأة الكويت الإلكترونية التي تعمل بنظام التعليم عن بعد والتي أطلقتها الإدارة لخدمة الراغبين في تعلم احكام التلاوة عبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة والتي توفر الوقت والجهد.

وكشف الكندري عن توفير المقرأة لعملائها من محبي القرآن في جميع الدول عن اقامة دورتين الأولى تصحيح تلاوة الفاتحة والزهراوين (البقرة وآل عمران) والثانية دورة الختمة القرآنية الرمضانية التي يتمكن فيها المشارك من ختم القرآن الكريم كاملا في رمضان تحت اشراف نخبة من المشايخ المتميزين العاملين بالمقرأة بنظام الحلقة الجماعية.

وبين الكندري ان الدورات الرمضانية التي تقيمها المقرأة يتابعها قراء من 23 دولة من مختلف بلدان العالم ويمنح المشارك في الدورات شهادة مشاركة وتقدم لهم بعض الهدايا القيمة.