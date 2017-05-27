بيان عاكوم

شدد وزير الاوقاف ووزير البلدية محمد الجبري على اهمية العلاقات التي تربط الكويت بالمملكة الاردنية الهاشمية، معتبرا العلاقات الثنائية بين البلدين مثالا يحتذي بين البلدان العربية، ومضيفا: «هذا المثال العربي للعلاقات بين البلدين وهذه العلاقة الحميمية المبنية على الروابط الحقيقية من غير أي مصلحة باستثناء المصلحة القومية العربية».

وأعـرب الـجبري خـلال مشـاركتـه الاحتفال الــذي نظمتـه السفــارة الأردنية بمناسبة العيد الوطني مساء اول من امس في الشيراتون عن امله في ان تكون العلاقات الكويتية - الاردنية مثالا يحتذي لجميع الدول العربية.

وبدوره، اكـد السفير الاردني لدى البلاد محمد الكـايد، أن الاردن ولد ليبقى وان هذا الوضع العربي القاتم لا يخيف الأردنيين ولن يجعلنا نتخلى عن امة العرب والإسلام، بل يزيدنا اصرارا على التشبث بديننا الحنيف وماضينا المشرف.

لافتا الى ان بلاده لن تقبل بأي تهديد لأي من بلداننا العربية ويرفض كل محاولات التدخل في اي بلد عربي، ولن ينخدع بالطروحات الانعزالية التي تهدف الى تقسيم المقسم وتفتيت المفتت.

وأضاف «سيظل الامن القومي العربي هو الركيزة والعقيدة الأساسية للحكم الهاشمي وسيبقى الأردن يحارب الارهاب وخوارج العصر».

وعن العلاقات الكويتية - الاردنية قال: انها تشهد عصرها الذهبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، كما انها تعتبر منارة وشعلة مضيئة في ليالي الزمهرير العربي الذي يعصف بأمتنا.

وتابع قائلا: «للأسف اصبحت هناك دول بلا عواصم، وعواصم بلا دول، ولاجئون بلا اوطان، وأوطان دون امن وأمان».

وختم الكايد، مؤكدا ان علاقة الكويت بالأردن هي الرد الأمثل على المشككين في العروبة ووحدة الهدف والمصير، وسيبقى الأردن والكويت بلد الأمن والأمان.

الفايز: راضٍ عن قمة الرياض

أكد السفير السعودي لدى البلاد د.عبدالعزيز الفايز، رضى المملكة التام عن نتائج القمم الأربع التي عقدت مؤخرا في السعودية، لافتا الى ان تأثيراتها فاقت التوقعات وكانت لها اثار اقليمية ودولية كبيرة، اكدت على توافق الرؤية العربية الإسلامية مع الرؤية الأميركية في مواجهة الإرهاب، والسعي لحل المشاكل الإقليمية والدولية.

وعن المناسبة هنأ الفايز الأردن، مشيرا الى ان المملكة الأردنية دولة شقيقة ضربت مثالا يحتذى في التنمية السياسية والاقتصادية.