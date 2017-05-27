أسامة دياب

أشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالعلاقات المتميزة والتاريخية مع جمهورية روسيا الاتحادية، والتي وصفها بالمتطورة على صعيد مختلف مجالات التعاون حيث تغطي كافة أبعاد العلاقات الثنائية السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون العسكري، مشددا على أن جمهورية روسيا الاتحادية دولة مهمة تلعب دورا حيويا على مستوى المسرح السياسي الإقليمي والدولي، وهناك تشاور دائم بين الكويت وأصدقائها في روسيا وحرص تام على توطيد العلاقات معها.

وأشار الجارالله - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الروسية مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني - الى وجود لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري ومنتظم لتفعيل ودعم وتعزيز مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

ولفت الجارالله إلى زيارته موسكو منذ شهرين تقريبا حيث عقد اجتماع تشاوري مثمر وبناء بين البلدين، معربا عن أمله في أن تكون هناك زيارة قريبة للرئيس الروسي إلى الكويت. وردا على سؤال حول التعاون العسكري بين البلدين وخاصة صفقة الدبابات، أكد الجارالله ان التعاون العسكري مع جمهورية روسيا الاتحادية كبير قديم ومتطور ويجمعنا مع الجانب الروسي اتصالات وتشاور بهذا الشأن حيث نعلق آمالا كبيرة عليه لتطوير قدراتنا العسكرية.

ومن جهته، وصف السفير الروسي لدى البلاد الكسي سولوماتين العلاقات مع الكويت بالجيدة، والمتطورة في مجالات عدة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ منذ ٤ سنوات ١٩ مليون دولار، بينما بلغ العام الماضي ٤٨٠ مليون دولار وهي زيادة تقدر بـ ٣٠ ضعفا، إضافة الى ذلك هناك ارتفاع ملحوظ في عدد السياح الكويتيين الذين يزورون روسيا، كما ان الشركات الكويتية مهتمة بمجال الاستثمار في روسيا.

وأعرب سولوماتين عن تفاؤله بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا الى اقتراح عقد الجلسة السادسة للجنة المشتركة في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.