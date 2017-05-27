التقى رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل وأمين السر المساعد م.حمود سالم الهدية مع وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم بمكتبه وبحثا معه عددا من المواضيع التي تهم أعضاء الجمعية ودورها في المجتمع.

وذكر رئيس الجمعية في تصريح صحافي أنه تم خلال اللقاء بحث بدل الموقع، مؤكدا الاتفاق على أنه سيتم تعديل الآلية وأنه سيرجع هذا البدل في شهادة الراتب قريبا، كما تم بحث بدل النوبة والبدلات الأخرى التي لم يتم صرفها، حيث أفاد الوكيل بعدم كفاية الميزانية وأنها لا تتوافق مع عدد الموظفين الجدد المتزايد في الوزارة.

وأضاف رئيس الجمعية أنه تمت أيضا مناقشة البصمة 7 ايام لمدة ٨ ساعات على مدار السنة، وأن الوزارة سعت لطلب يوم راحة وتم الرفض من قبل مجلس الخدمة، مشيرا الى أنه سيكون هناك تعاون بين الجمعية لتتضافر الجهود من اجل إقرار هذا اليوم لموظفي الوزارة.

وأشار العتل الى أن برامج عمل الجمعية التي عرضت على الوكيل لقيت ترحيبا منه، لافتا الى اعتماد المهندسين الوافدين في الوزارة ومشاريعها من قبل جمعية المهندسين، حيث أكد الوكيل ان هذا يصب في المصلحة العامة للكويت وانه سيتابع هذا الموضوع حتى يتم اعتماد كامل المهندسين واختبارهم من قبل الجمعية.