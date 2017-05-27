

أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس حرص الجمعية على اطلاق المبادرات المعنية بتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين في دول الجوار لاسيما الأردن.

جاء ذلك في تصريح أدلت به البرجس لـ «كونا» عقب لقائها مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان الأردنية نسرين قطامش والوفد المرافق لها والذي استعرض الدور الذي يقوم به الجانبان في هذا الصدد.

وأشادت بالتعاون القائم مع مؤسسة الحسين للسرطان لاسيما في مجال علاج اللاجئين السوريين، مؤكدة الحرص على تحقيق الشراكة الفاعلة مع نظيرتها في الأردن وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بغية تخفيف الأعباء المترتبة على المجتمع الأردني الذي يستقبل العديد من حالات اللجوء السورية.

وثمنت جهود المؤسسة الرامية للارتقاء بأفضل الخدمات الصحية، مؤكدة الحرص على استمرارية الشراكة القائمة لتغطية تكاليف علاج المرضى من الأشقاء السوريين.

من جانبها، أشادت قطامش بالرعاية المتواصلة التي توليها الكويت ممثلة في جمعية الهلال الأحمر لمؤسسة الحسين للسرطان وما تقدمه من مبادرات انسانية وخيرية للمنكوبين في مختلف البلدان والمجالات.