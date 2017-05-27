محمد راتب

عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية اجتماعها بمقر الاتحاد في 21 الجاري الساعة 10صباحا برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله البعيجان، تمت خلالها مناقشة التقرير الإداري والجهود التي بذلها الاتحاد في القضايا التي تهم أعضاء الاتحاد.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله البعيجان، إنه تم التطرق إلى المعوقات التي تواجه المستوردين بالمنافذ الحدودية مع الجمارك والبلدية وسبل حل هذه المعوقات ومن ثم إقرار التقرير الإداري، ومناقشة الميزانية للعام المنتهي في 31/12/2016 بحضور المراقب المالي ممثل مكتب برقان والتي تمت الموافقة عليها من قبل الحضور.

وأضاف: انتخبت عمومية الاتحاد مجلس الإدارة الجديد، والذي عقد اجتماعه الأول لانتخاب الآتية أسماؤهم قرين كل منهم المناصب التي أنيطت إليهم:

عبدالله محمد سعود البعيجان- رئيس مجلس الإدارة، عزارة فالح الحسيني - نائب رئيس مجلس الإدارة، حبيب خالد المناور - أمين السر، علي يوسف الرشيد البدر - أمين الصندوق، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأدارة كل من: عدنان عبدالنبي محمد الموسى، محمد سعود المطيري، وأحمد صادق معرفي.