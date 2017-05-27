البنك يهتم بالشباب ويدعم الفعاليات وأنشطة الجامعة



رعى بيت التمويل الكويتي «بيتك» مشاركة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» في بطولة بلغراد الدولية لكرة القدم التي تقام في جمهورية صربيا، تأكيدا على الاهتمام المتواصل بالشباب ودعم القدرات الوطنية، والمشاركة في الفعاليات والانشطة التي تقيمها الجامعة ضمن اطار التعاون بين الجانبين.



كما تؤكد رعاية «بيتك» لمشاركة جامعة الخليج في هذه البطولة الحرص على دعم جهود المشاركات التي تمثل اسم الكويت في الخارج.



ورافق فريق العلاقات العامة في «بيتك»، فريق جامعة الخليج الى مطار الكويت الدولي للمغادرة الى صربيا للمشاركة في هذه البطولة التي تشهد منافسات ضد جامعات من مختلف مناطق أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، فيما تتيح للطلبة الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة وتكوين علاقات دولية وصديقة.



واشاد فريق جامعة الخليج بدعم «بيتك» لهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لمبادرات «بيتك» التي تنبع من ايمان كبير بأهمية الطلبة، وتؤكد دوره البارز في المسؤولية الاجتماعية التي يتميز بها على مستوى الكويت.



وقد جدد «بيتك» مؤخرا مذكرة التفاهم مع جامعة «الخليج»، تأكيدا على استمرار جهود التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التدريب والبحوث وتنظيم الانشطة والبرامج التعليمية والاجتماعية المشتركة، بالاضافة الى ورش العلم والمحاضرات والمؤتمرات التي تطور الاداء العلمي وتهتم بالقضايا الاقتصادية وتبرز مجالات الاقتصاد الاسلامي.

ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 3»

.. و يزور نزلاء دور رعاية المسنين

زار فريق العلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» نزلاء دور رعاية المسنين بقسميها الرجال والنساء، مقدما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن اطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 3»، وترسيخا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وريادة البنك في هذا المجال المهم على مستوى الكويت.

وقدم فريق العلاقات العامة في «بيتك» هدايا للمسنين بما يدخل عليهم البهجة والسرور ويشعرهم بروح الاسرة الواحدة وقيم الاخوة والمحبة، مع تقديم أطيب التمنيات بالصحة والعافية لهم استمرارا، ضمن اطار مبادرات «بيتك» الانسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية إيمانا منه بدورها في تجسيد المسؤولية الاجتماعية واثرها الفعال في خدمة المجتمع وابنائه.

ويحفل برنامج «بيتك» الرمضاني بالعديد من الفعاليات والانشطة التطوعية والإنسانية، والبرامج التوعوية التي تؤكد حرص «بيتك» على ترسيخ مفهوم وثقافة العمل الاجتماعي ومد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تعزيزا للمبادئ السامية بما يحظى بتقدير واهتمام المجتمع.