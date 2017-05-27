البنك دعم بطولة التعاونيات الثانية بالمحافظة



في إطار التعاون والشراكة المجتمعية البناءة بين البنك التجاري ومحافظات الكويت، والدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع، استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بديوان عام المحافظة مساعدة المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري أماني الورع، وقد جاء هذا اللقاء في إطار الترتيبات التي قام بها التجاري لتوفير الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية والرياضية التي تنظمها محافظة الأحمدي لخدمة أفراد المجتمع والتي كان أخرها بطولة تعاونيات الأحمدي الثانية لكرة القدم الصالات.



وخلال اللقاء ثمن المحافظ الدور المجتمعي الفاعل للقطاع المصرفي الكويتي على امتداد الكويت، مشيدا في هذا الصدد بما يقوم به البنك التجاري الكويتي من جهود ويضطلع به من مهام عديدة في إطار المسؤولية المجتمعية في المحافظات الست وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص ومميز.



وأكد المحافظ ان التعاون بين محافظة الأحمدي والبنك التجاري ممتد إلى العديد من الفعاليات ضمن المشروع التنموي «محافظتي أجمل» خاصة تلك المتعلقة بالتنمية البشرية والمسؤولية المجتمعية، متمنيا التوفيق للقائمين على البنك في تعزيز حضوره ودوره المجتمعي على الساحة الكويتية، ومعربا عن التطلع إلى المزيد من التعاون مع البنك لأجل شراكة تنموية مجتمعية مستدامة.



من جانبها، قالت مساعدة المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع ان الشراكة بين البنك التجاري والعديد من الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل أوجه المسؤولية المجتمعية للبنك، مؤكدة استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه ان يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع، ومشيدة بجهود اللجنة المنظمة لبطولة التعاونيات لكرة الصالات.

.. ويستقبل المهنئين 7 رمضان بقصر الضيافة

الخالد: الكويت تعتز برموزها في العمل التنموي والاجتماعي

يستقبل محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك يوم الجمعة القادم 2 يونيو، الموافق السابع من الشهر الفضيل وذلك بعد صلاة العشاء في قصر الضيافة الكائن بمدينة الاحمدي قطعة 13 الشارع الأول شمالي.

من جانب اخر، أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ان الكويت تعتز بما لديها من رموز يشار اليها بالبنان في مجال العمل الاجتماعي والتنموي سواء محليا او اقليميا ودوليا، لافتا الى ان الرصيد الزاخر للرواد الاوائل كان وما زال نبراسا يهتدي به الراغبون في خوض غمار العمل المجتمعي بوجه عام، مشيرا الى امتداد هذا التميز للأجيال المتتالية التي تحفل بالكفاءات الوطنية بالغة الاقتدار والعمل المخلص.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الخالد ونورية السداني بديوان عام المحافظة حيث تبادلا الرؤي بشأن مستجدات التعاون المشترك في المجالات التنموية خاصة في مناطق محافظة الاحمدي، ضمن المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي اجمل» الذي تم اطلاقه مطلع العام 2015، واصفا السداني بانها احد ابرز رموز العطاء والعمل المجتمعي الوطني المتميز.