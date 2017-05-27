

هنأ اتحاد دواوين الكويت القيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان، وجاء في نص بيان عن الاتحاد: يتشرف اتحاد دواوين الكويت بأن يرفع الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد والى الشعب الكويتي العزيز مواطنين ووافدين أسمى آيات التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمه العربية والاسلامية بالخير والبركة والأمان.

نسأل الله بقلوب مطمئنة أن يحمل الينا هذا الشهر الكريم الرحمة والغفران والمحبة والسلام على الأمة العربية والاسلامية وان يعم السلام والإخاء بين الأمم والشعوب. حفظ الله وطننا وأميرنا وقائدنا وسمو ولي عهده الأمين وشعبه من كل مكروه، وعساكم من عواده.