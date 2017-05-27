رفع رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي عهده الأمين وإلى أسرة آل الصباح الكرام والى عموم الشعب الكويتي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال البغيلي في تصريح صحافي ان تضافر جهود الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية كان له اثر كبير على توفير اللحوم المحلية الطازجة خلال شهر رمضان الكويت وبأسعار مناسبة للجميع.

ودعا البغيلي الحكومة إلى ضرورة استمرار دعم الأعلاف بنسبة اكبر من الدعم الحالي، مشددا على ان كل فلس دعما للأعلاف يصب في النهاية في مصلحة المستهلك. ولفت الى ان الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية على استعداد دائم للتعاون مع الحكومة من خلال آلاف المربين لتوفير أجود انواع اللحوم المحلية وبأرخص الأسعار.