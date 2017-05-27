

شهد وفد من الحرس الوطني حفل تخريج الدفعة الـ33 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تضم بين منتسبيها عددا من ضباط الحرس الوطني الكويتي، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي.

ضم وفد الحرس الوطني قائد العمليات والأركان العميد الركن بدر عبدالله حمد، وركن أول التأهيل الخارجي المقدم أنور حمود حسين.

والتقى العميد الركن بدر عبدالله حمد بآمر كلية الملك خالد العسكرية اللواء د.سعيد بن ناصر المرشان، ونقل إليه تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي.

واكد أهمية التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومثمنا الدور الذي تؤديه كلية الملك خالد العسكرية في تأهيل الطلبة الضباط من منتسبي الحرس الوطني لصقل مهاراتهم وإعدادهم لخوض غمار العمل متسلحين بالتحصيل العسكري والعلمي.