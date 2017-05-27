صرح رئيس قطاع العمل الخيري التطوعي الداخلي بجمعية إحياء التراث الإسلامي نبيل الياسين بأن المشاريع الخيرية التي تطرحها جمعية إحياء التراث الإسلامي قبيل وأثناء شهر رمضان المبارك تحظى بإقبال طيب من أهل الخير في الكويت، وهو تأكيد على ما تتميز به الكويت وشعبها الخير من حب وإقبال على أعمال الخير المختلفة، وهذا الأمر وإن كان متأصلا في نفوس الشعب الكويتي إلا أنه ينطلق ابتداء من القيادة الكويتية الحكيمة، وانتهاء بجميع أفراد هذا الشعب الخير المعطاء.

والعمل الخيري داخل الكويت يحظى باهتمام كبير خلال موسم شهر رمضان، ويتجلى ذلك واضحا من خلال أعمال خيرية تبرز على الساحة المحلية، ومن أبرز تلك المشاريع الخيرية في رمضان مشروع «ولائم الإفطار»، والذي تنفذه جمعية إحياء التراث الإسلامي داخل الكويت، وتحديد أماكن الإفطار في بعض المساجد والمناطق، وخصوصا تلك التي تكتظ بالعمالة الوافدة، حيث تبلغ قيمة الوجبة الواحدة داخل الكويت من 750 فلسا إلى 1 دينار.

كما أوضح الياسين أن الجمعية فتحت باب التبرع لمشروع «إفطار الصائم» خارج الكويت، وهو أحد المشاريع الموسمية التي تشهد إقبالا كبيرا من المتبرعين، ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع الذي أصبح أحد السمات المميزة لشهر رمضان المبارك في الكويت إقبالا في العام الحالي، خصوصا مع الحاجة المتزايدة للمسلمين في كل مكان لمثل هذا المشروع، وتبلغ قيمة الوجبة الواحدة من 500 فلس وحتى دينار واحد حسب الدولة، حيث ينفذ المشروع في كل من دول: (أفريقيا - القارة الهندية - جنوب شرق آسيا - العالم العربي - أوروبا - آسيا الوسطى)، كما يمكن التبرع بمبلغ الشهر كاملا لإفطار مسلم خارج الكويت طوال شهر رمضان المبارك. وهناك العديد من اللجان القارية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي تنفذ هذا المشروع في مناطق عملها خارج الكويت، حيث ان أكثر من مليون مسلم يفطرون على موائد أهل الكويت طوال شهر رمضان من كل عام. ونظرا لظروف الأحداث الأخيرة في سورية وما يعانيه الأشقاء السوريون هناك، ولصعوبة توفير المواد الغذائية ونقلها، فإن مشروع إفطار صائم في سورية قد بدأ مبكرا، وقد تم تحديد تكلفة وجبة الإفطار هناك بمبلغ 1 دينار.

وحول بعض التغيرات والتطورات في تنفيذ هذه المشاريع قال الياسين: إنه وحرصا من الجمعية على دعم هذه المشاريع الحيوية المهمة، وضمانا لاستمرارها على مدى عدة سنوات قادمة إن شاء الله، فقد قام المشروع الوقفي الكبير التابع للجمعية والذي يهدف لإيجاد أوقاف مدرة لسنوات قادمة تضمن توافر الدعم لهذه المشاريع قام بعمل مشروع «وقف إفطار الصائم»، والذي يمكن من خلاله أن يساهم كل شخص مساهمة دائمة بالتبرع في رمضان من كل عام لإفطار مسلم فقير بمبلغ 300 دينار، حيث يمكن للمتبرع إنشاء وقف خاص به «صدقة جارية» يخصص عائده لمشروع «إفطار الصائم»، بحيث تقوم الجمعية بدفع قيمة تفطير مسلم فقير طوال شهر رمضان المبارك، وذلك من ريع هذا الوقف.

وفي ختام تصريحه، قال نبيل الياسين رئيس قطاع العمل الخيري التطوعي الداخلي بإحياء التراث الإسلامي: ان الجمعية وإلى جانب هذا المشروع الرمضاني المميز، فإنها تطرح مشاريع رمضانية أخرى من أهمها: حساب واستخراج زكاة المال، ومشروع الكسوة، ومشروع الكفارات، كذلك حفر آبار المياه، بالإضافة لاستقبال زكاة الفطر، وطباعة المصحف، ومن المشاريع التي تقوم بها الجمعية أيضا بناء المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس، بالإضافة لمشروع عيدية اليتيم، ومكتبة طالب العلم، وسهم الوقف الكبير. كذلك من المشاريع المطروحة خلال شهر رمضان المبارك مشاريع الإغاثة العامة، ومشاريع الصدقة الجارية.