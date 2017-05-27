صرح الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وليد العمار بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية تحملان نفس الهدف وهو الارتقاء بالفرد وازدهار الوطن والاهتمام بالمتعلمين، ونظرا لأهمية مهارة القراءة والكتابة فقد تعاونت الوزارتان على بذل الجهود والسعي المثمر للنهوض بالمتعلمين والطلبة، والذين بلغوا ولله الحمد إلى الآن ٦٤٨ تلميذا و١٤٨ متخرجا في المشروع.

كان ذلك في حفل تخريج طلبة مشروع «اقرأ وارتق» والذي أقامته وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية تحت رعايته ورعاية وكيل الأنشطة التربوية والتنمية فيصل المقصيد وحضور مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة ليلى الشريف وجهاز التوجيه الفني لرياض الأطفال وعدد من مديري المدارس وأولياء الأمور.

حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، ومن ثم كلمة ترحيبية بالحفل والتعريف بالمشروع والذي يهدف إلى الاهتمام بالقراءة لما فيها من ارتقاء بالفرد وتنمية للمجتمع، جاء بعدها فقرة بانو راما «لماذا نقرأ؟»، ثم تم تقديم أغنية «أرض المحبين» من أداء بعض أطفال رياض الأطفال، ثم فقرة «الأحرف الأبجدية من كنوز العربية» من أداء بعض أطفال المشروع، ثم فقرة «قرأت فارتقيت» لأطفال فائقين من رياض الأطفال، ثم تفضل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن والدراسات الإسلامية وليد العمار هو ومدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة ليلى الشريف لتكريم الأطفال الفائقين، وتكريم رياض الأطفال المشاركة بالمشروع، وقد نال الحفل رضا الحاضرين الذين شكروا القائمين على جهودهم وتكريم المشاركين.