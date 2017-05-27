انخفض سعر برميل النفط الكويتي1.89 دولار في تداولات امس الجمعة ليبلغ48.41 دولار أمريكي مقابل50.30 دولار للبرميل في تداولات أمس الاول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس وسط تداول محدود بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة يوم الخميس عقب قرار (أوبك) بتمديد اتفاق خفض الإنتاج دون زيادة كمية الخفض وهو ما لم يلب تطلعات بعض المستثمرين.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 52.15 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا ليصل الى مستوى49.80 دولار للبرميل.