مناقشة مقترح وزارة الصحة الخاص بتعديل قانون الطفل

بشرى شعبان

برئاسة وزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عقد المجلس الأعلى لشؤون الاسرة اجتماعه العاشر بحضور عدد كبير من الأعضاء والفرق المساندة .

وأعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس عقب الاجتماع بأن الاجتماع ناقش موضوعين رئيسيين أولهما التقارير التنفيذية لشؤون المجلس الأعلى للاسرة عن طريق فرق عمل متخصصة من بينها الفريق الصحي الاجتماعي برئاسة الدكتورة سهال الفليج حيث قدمت ما يتعلق في كيفية عرض الجانب الصحي الاجتماعي وربطه باهداف المجلس الأعلى للاسرة .

وذكر ان الفريق الثاني هو فريق اعداد وانشاء مراكز لايواء المعنفين منزليا برئاسة الدكتورة ملك الرشيد التي قدمت تقريرا اطلعت فيه المجلس على جميع القضايا المتعلقة في هذا الامر مشيرا الى ان فريق الارشاد الاسري برئاسة الدكتورة خديجة المحميد قدم تقريرا حول الأنشطة التي يقوم بها من دورات توعوية وارشادية للمجتمع في نفس سياق اهداف المجلس الأعلى للاسرة وسيكون هناك برنامج معتمد بصفة دورية لهذه الأنشطة والدورات وكيفية استغلال الخبرات المحلية والخليجية والعالمية لتخدم اهداف هذه الفرق بما يخدم الاسرة الكويتية .

وأضاف الوزير الفارس ان من بين الفرق المهمة التي عرضت تقريرها خلال اجتماع المجلس الأعلى للاسرة فريق المرصد الاجتماعي برئاسة الدكتورة أمثال الحويلة حيث قدم الفريق مذكرة حول كيفية عمل المرصد الاجتماعي الذي يحقق اهداف مهمة في رصد التغيرات الاجتماعية في المجتمع الكويتي وتوفير الاحصائيات الموثقة التي يمكن من خلالها رصد هذه التغيرات بصورة دقيقة للتنبؤ بحدوث أي متغيرات اجتماعية يمكن مواجهتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من آثارها السلبية ان وجدت .

واكد انه من المهم ان تكون إجراءات المرصد الاجتماعية متواكبة مع النظم والمعايير العالمية في هذا المجال واعتماد المرصد بما يتماشى والضوابط التي تحكم عمل مثل هذه المراصد على المستوى العالمي مشيرا الى ان فريق اعداد مسودة لمشروع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية برئاسة الدكتور راشد العليمي لتنظيم عمليات منح الرخص للاستشاريين النفسيين والاجتماعيين كاشفا انه تم مناقشة بنود القانون الجديد معربا عن امله في ان يرى هذا القانون النور قريبا ومن ثم رفعه الى الجهات المعنية.

كما كشف الفارس عن مقترح مقدم من وزارة الصحة يهدف الى تعديل القانون الخاص بحقوق الطفل بحيث يكون هناك فك للتشابك بين الأدوار المتشابها إ تجاه الطفل والمناط بها وزارة الصحة من جهة والمجلس الأعلى للاسرة من جهة أخرى على ان تكون هناك جهة واحدة معنية في هذا الامر حتى لا تتشتت الجهود .