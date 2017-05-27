أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي نفذها فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء على المحلات والمطاعم تزامنآ مع الحمله التي أطلقتها إدارة العلاقات العامه تحت شعار صحتك أمانة بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات قبل و أثناء شهر رمضان المبارك والتي أسفرت عن مصادرة واتلاف نصف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء على القويضي بأن مفتشي الفريق قاموا برصد أحد المخازن بمنطقة الصليبية وتم على الفور مداهمته والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف نصف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.



و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.