قالت الشرطة الأمريكية إن رجلين تعرضا للطعن حتى الموت في مدينة بورتلاند أمس الجمعة عندما حاولا منع المهاجم من مضايقة امرأتين تبدوان مسلمتين.

ووقعت الحادثة على متن قطار قبل ساعات من بدء شهر رمضان.

وذكرت إدارة شرطة بورتلاند في بيان أن الهجوم وقع قبل الساعة الرابعة والنصف عصرا بقليل عندما بدأ رجل يصرخ بإهانات عرقية ودينية موجهة لامرأتين تبدوان مسلمتين على متن قطار في محطة هوليوود ترانزيت.

وتعرض ثلاثة رجال تدخلوا في الأمر للطعن وفارق اثنان منهم الحياة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المهاجم بعدما نزل من القطار وإن الشابتين غادرتا المكان قبل أن تتمكن الشرطة من استجوابهما.

وقال بيت سيمبسون المتحدث باسم شرطة بورتلاند في مؤتمر صحفي نقلته منافذ إخبارية محلية "وسط الهذيان والإهانات اقترب منه البعض وحاولوا فيما يبدو تعديل سلوكه.

"تعرضوا لهجوم شرس من المشتبه به".

وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بيانا عقب الهجوم قال فيه إن الحوادث المناهضة للمسلمين زادت أكثر من 50 بالمئة في الولايات المتحدة من 2015 إلى 2016 لأسباب من بينها تركيز الرئيس دونالد ترامب على الجماعات الإسلامية المتشددة وخطابه المناهض للهجرة.

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض "يجب أن يعلن الرئيس ترامب شخصيا أنه ضد المد المتصاعد للخوف من الإسلام وغيره من أشكال التعصب والعنصرية في بلادنا والتي أثارها عبر تصريحاته وسياساته وتعييناته مما أثر سلبا على مجتمعات الأقليات".

وقال شهود للشرطة إن الشابتين مسلمتان على الأرجح وإحداهما كانت ترتدي الحجاب.

ولم تحدد شرطة بورتلاند هوية المشتبه به أو الضحايا