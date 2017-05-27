سقط قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة بين تنظيمي "جبهة النصرة" من جهة، وتنظيم ما يدعى"داعش" من جهة أخرى

فجر اليوم السبت في جرود عرسال شرق لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "اشتباكات عنيفة وإصابات كثيرة وقعت في صفوف مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة، بعد هجوم من قبل التنظيم فجر اليوم على مواقع النصرة من ثلاثة محاور في جرود عرسال".



وأضافت الوكالة أن الاشتباكات العنيفة تتواصل بين مسلحي تنظيم "داعش "من جهة، و"جبهة النصرة" و"سرايا أهل الشام " من جهة أخرى، "ما أدى الى سقوطالعديد من القتلى والجرحى بين الطرفين وسط حالة من الفوضى والتوتر داخل

مخيمات وادي حميد(في جرود عرسال) بين المدنيين".