أكدت وزارة المالية أن قرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتثبت التصنيف السيادي للكويت عند (Aa2) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يأتي نتيجة اقتناع الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء الناطق الرسمي للوزارة عبد المحسن الطيار في بيان صحافي اليوم السبت ان الحكومة الكويتية ستواصل جهودها الاصلاحية على كل الصعد ولاسيما تجاه الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتبقى محافظة على جدارتها الائتمانية.

وأضاف الطيار ان قرار (موديز) اليوم جاء لقناعتها بالتزام الحكومة بهذه الاصلاحات وبما تضمنه برنامجها الاصلاحي من بنود ومحاور تستهدف توازن المالية العامة للدولة ودعم تنويع قتصادها الوطني.

وأوضح أن بيان (موديز) الاخير يصف تدابير الإصلاح الجارية بأنها خطوات رئيسية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز خطط الحكومة وإجراءاتها للحفاظ على استدامة اقتصاد الكويت وحماية حقوق الأجيال القادمة.

واشار الى اشادة (موديز) بالاحتياطيات المالية الكبيرة لدى الكويت من خلال صندوق احتياطي الأجيال القادمة فضلا عن انخفاض مستويات الدين العام.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ثبتت اليوم السبت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (Aa2) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان صحافي إن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤية (موديز) بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة