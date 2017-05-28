الحقيبة تستهدف تعريف غير المسلمين بالإسلام

أعلنت لجنة التعريف بالإسلام عن إطلاق مشروع حقيبة الهداية وهو أحد المشاريع الخيرية الأساسية، والذي يشمل طباعة القرآن الكريم والكتب والنشرات والأشرطة بمختلف اللغات، للمساهمة في تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه، كما تمنح هذه الحقيبة للمهتدين الجدد بعد دخولهم الإسلام، وكذلك للجاليات المسلمة، بحيث تختلف مادة كل حقيبة حسب الشريحة المقدمة لها، وفي كل الحالات فإن المادة وضعت بأسلوب سهل ومبسط يوصل الرسالة بمنتهى البيان بواسطة الدعاة ذوي الخبرة والمعروف عنهم المنهج الوسطي المعتدل.



ويستفيد من المشروع المسلمون الجدد والجاليات غير الناطقة بالعربية بمختلف جنسياتهم ودياناتهم ولغاتهم ويبلغون حوالي 30000 شخص سنويا، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 75 ألف دينار لا غير.



أهداف المشروع:



٭ توصيل الدعوة إلى أكبر شريحة ممكنة من المتواجدين على أرض الكويت من المسلمين وغير المسلمين بتوفير المواد الدعوية اللازمة وجعلها في متناول أيديهم.



٭ نشر الوعي الشرعي بين العمالة المسلمة غير العربية فقهيا وأخلاقيا واجتماعيا.



٭ التعريف الجاليات بالإسلام عقيدة وشريعة لغير المسلمين وبيان شموله لكل جوانب الحياة الشخصية والعامة.



الجدير بالذكر أن تكلفة التبرع بحقيبة واحدة تبلغ 2.5 دينار،كما أن باب المساهمة مفتوح بأي مبلغ، أو الاتصال على لجنة التعريف بالإسلام على الأرقام 22444117 - 97600074، أو عبر التبرع الالكتروني: www.ipc.org.kw