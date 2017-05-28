مرت قبل أيام الذكرى الـ69 لنكبة فلسطين عام 1948 فقد تم احتلال هذا الوطن واستقطاعه من جسد العالم العربي من قبل عصابات ودول متحالفة معها، وعجزت الدول العربية آنذاك عن تخليصه من براثن العصابات الصهيونية وما حل به من قتل ودمار وتشريد وتهجير وما زالت الويلات مستمره يعاني منها الشعب الشقيق.

وعجزت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وقف هذه المآسي بسبب المؤامرات والانقسامات وحتى الخلافات الداخلية. وفي الوقت الحاضر، بدأ بصيص من الأمل بمؤشرات إيجابية داخلية وإقليمية ودولية لحل توافقي لهذه القضية، نسأل الله أن تنتهي هذه المآسي التي حلت في هذا البلد الشقيق.

الجدير بالذكر أن نكبة فلسطين عام 1948 سبقتها مؤامرات على الأرض الفلسطينية كاتفاق سايكس بيكو ووعد بلفور.

وتوالت الأزمات على الوطن العربي، فكان الاعتداء الثلاثي عام 1956 ثم حرب 1967 وما خلفت من احتلال إسرائيل أجزاء من الدول العربية المجاورة لها.

جاءت حرب 1973 حيث حررت مصر شبه جزيرة سيناء، ثم كان الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 ثم تحريرها عام 1991، ثم بعد ذلك توالت النكبات بما يسمى بالربيع أو الترويع العربي الذي ضرب بعض الدول العربية منذ العام 2011، وما زالت ارتداداته الاهتزازية من قتل ودمار وتشريد وتهجير وخاصة في سورية نتيجة تدخلات أعداء الامة العربية من دول ومنظمات إرهابية وحروب أهلية وطائفية. وحقا أن تسمى ذكرى الربيع العربي بالذكرى السادسة للنكبات العربية.

نسأل الله العظيم أن يؤلّف بين قلوبنا وينصرنا على من عادانا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا لتتمكن أمتنا العربية من أن تتبوأ مكانها اللائق بين الأمم المتقدمة، إنه سميع مجيب.