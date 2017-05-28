النذر مكروه كراهة تنزيهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل»، رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ولو كان النذر مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يمنع كون النذر مكروها من وجوب الوفاء به، فمن نذر طاعة الله لزمه الوفاء بها.

ولا ينعقد النذر إلا بالتلفظ به، بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا، أو علي نذر كذا، أما لو حدث الإنسان نفسه بفعل شيء دون تلفظ، فلا يلزمه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به»، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا إذا قال الناذر: إن شاء الله سأفعل كذا، فلا يجب الوفاء لوجود التعليق بمشيئة الله تعالى.

شروط النذر

٭ يشترط كون الناذر عاقلا بالغا، فلا نذر على مجنون أو صبي، ولو نذر أحدهما شيئا فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ.

٭ أن يكون المنذور مقدورا عليه عقلا وشرعا، فلا ينعقد نذر المستحيل، ولا بما لا يتصور وجوده شرعا، كقوله: لله علي أن أصوم ليلا، لأن الليل ليس بمحل للصوم.

٭ أن يكون قربة كصيام وصلاة وصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا نذر إلا ما يبتغى به وجه الله»، وقوله أيضا «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

٭ ألا يكون فرضا أو واجبا، فلا ينعقد النذر بشيء من الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان، ولا الواجبات مثل صدقة الفطر ورد السلام.

المباح والمعصية

إذا نذر إنسان فعل مباح، كقوله: لله علي أن أمشي إلى بيتي، أو نذر ترك مباح، كقوله: لله علي ألا آكل اللحم، لم يلزمه الفعل ولا الترك، لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، قال «مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه».

ومن نذر معصية، كقوله: لله علي أن أشرب الخمر، وجب عليه مخالفة نذره، ولا كفارة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

ثبوت النذر ومكانه

إذا كان النذر مطلقا، أي غير معلق بشرط ولا مقيد بزمان، ولا مكان، مثل قوله لله علي أن أصوم أسبوعا، فينعقد نذره ويمكنه الوفاء به مطلقا عن الشرط، أو الزمان، أو المكان، لأن سبب الوجوب وجد مطلقا، فيثبت الوجوب مطلقا، لكن يندب التعجيل، أما اذا كان النذر معلقا بشرط، مثل قوله: إذا شفى الله فلانا، فلله علي صوم أسبوع، فعليه الوفاء إذا وجد الشرط، ولو فعل المشروط قبل حدوث الشرط يكون نفلا، وعليه الوفاء بعد حدوث الشرط.

وإذا كان النذر مقيدا بمكان، مثل قوله: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا، فإن كان نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، لزم التقيد بالوفاء فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، فإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام، لم تجزئه الصلاة في غيره، وإن نذر الصلاة في المسجد النبوي أجزأته الصلاة فيه وفي المسجد الحرام، وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأته الصلاة فيه وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل، أما إن نذر الصلاة بغير المساجد الثلاثة، فلا يلزمه التقيد، ويصلي حيث شاء فيها.

إن نذر الصدقة والنحر في بلد معين، وكان في المكان ما لا يجوز النذر له، كصنم، أو قبر، أو حجر مما جرت عادة بعض الأقوام بتعظيمه، لم يجز الوفاء به، فإن لم يكن شيئا من ذلك لزم التقيد بالوفاء بالصدقة أو النحر بذلك المكان، لحديث ثابت بن الضحاك، قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها من وثن يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا، فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم».

كفارة النذر

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، ويدل هذا الحديث على أن من ألزم نفسه بنذر ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين، يأتي بيانها وعند بعضهم من نذر معصية كشرب الخمر مثلا يكفر عن نذره كفارة يمين، وقال آخرون إن الحديث محمول على نذر اللجاج وهو أن يقول إنسان إن كلمت فلانا فعلي كذلك، فهو مخير هنا بين كفارة اليمين وبين ما ألزم به نفسه من النذر، وما أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في حالة العجز عن الوفاء بالنذر بأن النذر الذي له بدله في الشرع يعدل إلى بدله عند العجز عنه وما لا بدل له فكفارته كفارة يمين.