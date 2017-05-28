الحمدان: نسعى إلى مزيد من النجاح والتميز لبلوغ الريادة

أسامة ابوالسعود

قال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وليد العمار، إن الشراكة مسؤولية اجتماعية، ووسيلة للفهم والتفاعل المتبادل، لجهود وموارد كل أطراف المجتمع، كما أن لها دورا كبيرا في تنمية روح التعاون، وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، واكتساب المهارات، وتعميق الخبرات، وتقوية روح العمل التطوعي، الذي هو من أسمى الأعمال الإنسانية لأنه ينبع من القلب وبرغبة من الإنسان في العطاء والتضحية بالجهد والوقت، لذلك فإن الأعمال الاجتماعية والتطوعية تعد رافدا من روافد النهضة والإبداع والتطور المجتمعي.

وأوضح العمار خلال الحفل الختامي لمؤتمر رساميل الذي أقامته إدارة التنمية والأسرية في منطقة الرميثية بالتعاون مع فريق رساميل التطوعي، أن نجاح ورش العمل لتدريب المعلمين واخصائيي الحضانات، هو من ثمار نتاج الشراكة والتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة التنمية الأسرية، وبين فريق رساميل التطوعي، تكللت بالنجاح الكبير والمثمر حيث استفاد جميع المشاركين من هذه الفعاليات استفادة كبيرة في كيفية التعامل مع الأطفال لذلك فإن هذا النجاح بلا شك هو إضافة جديدة لنجاحات سابقة واستمرار للنجاح الذي عودتنا عليه إدارة التنمية الأسرية.

وتقدم بالشكر لكل من شارك وساهم في إقامة وإنجاح هذه الورش وعلى رأسهم مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف منال الحمدان، ورئيس فريق رساميل التطوعي د.هند الرباح، ولأعضاء الفريق، كما أن الشكر موصول أيضا لبنك بوبيان لدوره الكبير والفعال في دعم هذه الشراكة وهذا التعاون المثمر. من جانبها، قالت مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منال الحمدان، إن وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة التنمية الأسرية حريصة على تحقيق قيمة الشراكة مع الآخر، وهو ما تجسد مع فريق رساميل التطوعي من خلال إقامة الملتقى الأول الذي نحتفل باختتامه الطموح والعمل، بل نحن مستمرون في الإنجاز لبلوغ الريادة والتميز حتى تتحقق الأهداف والغايات.

وشكرت الحمدان قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين كان لهم الدور البارز في دعم عمل إدارة التنمية الأسرية ومساندتها لتحقيق أهدافها، كما أن الشكر موصول لكل من عمل معنا في نجاح ملتقى رساميل سواء كان من داخل الوزارة أو من الجهات المشاركة معنا. بدورها، أوضحت رئيسة فريق رساميل التطوعي د.هند الرباح، أن نجاح ملتقى رساميل جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بتضافر جهود العاملين في فريق رساميل وإدارة التنمية الأسرية التي جسدت معنى قيمة الشراكة المجتمعية من خلال هذا الملتقى، لافتة إلى ان انطلاق مؤتمر رساميل وحسن إدارة العاملين على تنظيم فعالياته أثبتا النجاح الذي لمسناه خلال عمر الملتقى، وذلك من خلال زيادة عدد المشاركين في الورش التي كانت تقام، وهو ما أكد أهمية المادة العلمية التي تقدم في الورش.

وفي نهاية الحفل كرم العمار والحمدان المشاركين في الملتقى.