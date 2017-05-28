ليلى الشافعى

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان صاحب السمو الأمير والقيادة والشعب الكويتي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وبين الشرهان في تصريح صحافي أن شهر رمضان فرصة من أعظم الفرص التي يتضاعف فيها أجر العمل الصالح، موضحا أن مساعدة المريض ضرورة إنسانية قبل أن يكون واجبا حثت عليه الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى وجود الآلاف من الحالات المرضية الموجودة على أرض الكويت يحتاجون إلى المساعدة. وبين أنه يتقدم منهم الكثير بطلبات لإدارة الشؤون الطبية في الجمعية طلبا للمساعدة لأنهم بحاجة حقيقة الى الدعم والمساعدة.

وأشاد الشرهان بالتفاعل الإيجابي من العديد من الشركات والمؤسسات مع مشاريع الجمعية الإنسانية، مؤكدا أن وجود مثل هذه الشركات التي تقدر قيمة الشراكة المجتمعية وتفعل دورها في القيام بواجباتها الإنسانية يبعث على التفاؤل ويرسخ القيم الاجتماعية التي فطر عليها المجتمع الكويتي منذ القدم، بل ويشجع على الأخذ بيد المحتاج من قبل المؤسسات والشركات الأهلية داخل الكويت.

وقال: إن صندوق إعانة المرضى بحق صفحة مشرقة للعمل الإنساني في الكويت التي استمر عطاؤها الخيري أكثر من 38 عاما على أرض الكويت وخارجها، لافتا إلى حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق داخل بلادهم واللاجئون منهم خارجها وكذلك حاجة الشعب اليمني للإغاثات. وحث أهل الفضل والخير على فزعة أخوية تعين الأشقاء على مصابهم الجلل والتفاعل مع مشاريع الجمعية الإنسانية لتخفيف جراح هؤلاء سواء المرضى منهم أو الجرحى والمصابون.

وشكر الشرهان الشركات والمؤسسات الداعمة لمشاريع الجمعية، كما شكر المحسنين وأهل الخير على مساهمتهم في دعم الدور الإنساني الذي تقوم به جمعية صندوق إعانة المرضى في مساعدة المرضى داخل الكويت، مؤكدا أن ما يقدم جزء من واجبنا الاجتماعي تجاه هذه الفئات المستحقة للمساعدة، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والصدقات.