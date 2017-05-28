للعام الثالث على التوالي وبرعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تنظم محافظة الأحمدي المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تحت شعار «الأحمدي غير في شهر الخير»، التي ستجرى اختباراتها بدءا من يوم 16 من شهر رمضان، في خمسة مساجد بمناطق مختلفة في محافظة الأحمدي.

وفي هذا السياق، قال مدير العلاقات الحكومية بالمحافظة ومنسق عام المسابقة حامد الابراهيم، ان المسابقة هذا العام تحظى باهتمام كبير من قبل محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد والقائمين على قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة مساجد محافظة الأحمدي، نظرا للنجاح الكبير الذي حققته المسابقة خلال العامين الماضيين، لافتا الى الرعاية التي تحظى بها من قبل جهات عدة في مقدمتها بيت الزكاة الكويتي، وشركة نفط الكويت، والمجموعة المشتركة، اضافة الى الرعاية الاعلامية من قبل صحف «الأنباء» و«الجريدة» و«النهار» و«الكويتية».

وأشار الى إنهاء اللجنة المنظمة كل الاستعدادات لاستقبال المتسابقين بدءا من يوم 16 رمضان، عبر خمسة مراكز قرآنية بمناطق ضاحية جابر العلي، ومدينة صباح الاحمد السكنية، وضاحية علي صباح السالم، والصباحية، منوها الى تكثيف الاعلان عن المسابقة بجميع مساجد المحافظة والجمعيات التعاونية والمراكز التجارية.

وأوضح الابراهيم ان المسابقة هذا العام تضم وللمرة الاولى الفتيات بناء على توجيهات محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، كما سيقوم المتسابق باختيار الجزء او الاجزاء التي سيتم اختباره فيها عبر اجراء القرعة وليس عن طريق اللجنة كما كان متبعا من قبل، منوها الى ان كل اختيار يكون له بديل في نفس الورقة حتى يكون هناك خياران للمتسابق وذلك من قبيل التيسير على ابنائنا وبناتنا، موضحا ان المسابقة تضم 4 لجان للشباب ولجنتين للفتيات تحت اشراف عدد من الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف من اصحاب الخبرة والكفاءة، اضافة الى عدد من المحفظات العاملات بالأترجة ودور القرآن بالمحافظة.