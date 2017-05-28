ليلى الشافعي

تقدم رئيس الهيئة الإدارية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بفرع الصباحية، عبدالله الفضلي باسم أعضاء الهيئة الإدارية في فرع الصباحية بخالص التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض وإلى جميع المسلمين في بقاع الأرض بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والنصر والتمكين لدينه.

وبين الفضلي في تصريح صحافي ان فرع الصباحية يقدم الكثير من الأنشطة والبرامج النافعة لجميع فئات المجتمع طوال العام، ومن تلك اللجان لجنة الدعوة والإرشاد التي تقوم بإعداد البرامج الشرعية والأسابيع الثقافية في مختلف مساجد المنطقة استعدادا لشهر رمضان المبارك، وكذلك طباعة الإصدارات الخاصة بهذا الشهر الفضيل وتعتبر مجلة «بلغوا عني ولوا آية» من ابرز الإصدارات التي تقدمها اللجنة بطباعتها بشكل شهري وتوزع على مستوى محافظة الأحمدي.

وأشار الى أن من أهم الأنشطة الرمضانية التي تقوم اللجنة برعايتها مسابقة القرآن الكريم الرمضانية السنوية، كما يقدم مركز نور الجنان النسائي عدة أنشطة وبرامج تخص المرأة المسلمة منها دروس وعظية أسبوعية ودروس علمية لطالبات العلم الشرعي وكذلك حلقة الختمة للقرآن لطالبت العلم وحلقة العقد الثمين للأمهات وحلقة تحفيظ القرآن للفتيات، كما يقوم مركز الجيل الصالح الذي يخدم فئة الشباب من سن 7-12 سنة طوال العام ويقدم مجموعة من الأنشطة أهمها حفظ القرآن، تعليم السنة النبوية، وأحكام فقهية، أنشطة رياضية، رحلات ترفيهية وكذلك يقدم نادي نور الجنان الصيفي للفتيات والمخصص للبنات من سن 5- 18 عاما عددا من البرامج والأنشطة خلال فترة الصيف.

وذكر أن نادي التراث للصغار والذي يعمل كنظام حضانة يخدم أبناءنا من عمر سنين ونصف السنة إلى خمس سنوات يقدم مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تناسب أعمارهم مثل تعليم اللغة العربية، الحساب، المهارات الحياتية، حفظ القرآن.