أكد أمين سر لجنة زكاة سلوى بالنجاة الخيرية محمد الهولي أهمية فريضة الزكاة، مناشدا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت إلى ضرورة إخراج الزكاة بأنواعها سواء كانت زكاة المال أو الذهب أو غيرهما، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك الذي يضاعف الله تعالى فيه الثواب والخير لكل من يحرص فيه على فعل الخير والطاعات والتقرب إلى الله تعالى، موضحا أن اللجنة تقوم بتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها، بالاضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين مثل بناء المساجد وكفالة الايتام ومشاريع متعددة تقوم بها اللجنة.

وأوضح الهولي في تصريح صحافي أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اغنياء المسلمين.

وبين الهولي أن للزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة، فمن فوائدها الدينية أنها قيام لركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وآخرته، كما أنها تقربه إلى خالقه وتزيد في إيمانه ويمحو الله تعالى بها الخطايا ويمحق بها الربا ويربي الصدقات، متابعا: ومن فوائد الزكاة الخلقية أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء وتستوجب اتصاف المزكي بالعطف على إخوانه المعدمين، والراحمون يرحمهم الله، وفي الزكاة تطهير لفاعلها من البخل والشح، مشيرا أنه يمكن لأهل الخير التبرع للجنة عبر الخط الساخن 55644002 أو رقم اللجنة 25644002 أو الذهاب الى مقر اللجنة بمنطقة سلوى حيث ان اللجنة تستقبل الزكاة على مدار الساعة.

وتابع: من فوائد الزكاة الاجتماعية أن فيها دفعا لحاجة الفقراء، وفيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين وفيها بركة للأموال وتنمية لها.