تقدم مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وجميع أبناء الكويت وكل من يعيش عليها والأمة الإسلامية أجمع، بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله بالأمن والأمان والإيمان وأن يحفظ سبحانه الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد العالم.

وبين الكندري أن اللجنة لديها ما يزيد على 30 مشروعا خيريا منها بناء المدارس والمؤسسات التعليمية وذلك لمكافحة الجهل وتخريج أجيال ترفع رايات الأمة عالية علاوة على إقامة المستوصفات الطبية التي تخدم المرضى وتقدم العلاج اللازم لهم بالمجان، بجانب تقديم الدعم الضروري للاجئين السوريين.

وتابع: نسعى لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تقضي على الجهل والفقر والمرض وتقدم الحلول للطاقات الشبابية المعطلة من خلال اقامة وتنفيذ المشاريع الانتاجية الرائدة التي تحول شريحة الشباب من مستحقي الصدقة إلى دافعين لها وتتنوع المشاريع حسب طبيعة الدول فهناك دول تصلح بها قوارب الصيد وأخرى مشروع التوكتوك وأخرى مزارع الإنتاج الحيواني وأخرى مناحل العسل وأبقار الحلوب وغيرها.

وقال: لدينا مشروع المساعدات الشهرية والمقطوعة للأسر المستفيدة داخل الكويت ونحرص على زيارة العوائل والتأكد من الأوراق الرسمية نعقد اجتماعات لبحث الحالات والاولوية للحالات الأشد احتياجا فنحن قنطرة تواصل بين المحسنين والمحتاجين ونسعى جاهدين لتوثيق المساعدات وتسليم المتبرعين التقارير اللازمة لهم، مؤكدا تنفيذ اللجنة للمشاريع التي يختارها المتبرع وحسب الدولة التي يريد ومن هذه المشاريع بناء المساجد، وحفر الآبار وكفالة الأيتام، بناء بيوت الفقراء، توزيع كسوة العيد، والعيدية الخاصة للأيتام، إقامة المخيمات الطبية، تركيب برادات المياه، توزيع المواد الغذائية، المشاركة في الرحلات الإغاثية الخارجية للاجئين السوريين في شتى دول اللجوء، للتواصل ودعم اللجنة الاتصال على 99388878.