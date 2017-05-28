أشاد رئيس اتحاد المزارعين براك الصبيح بوقفة المزارعين إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد الممثل الشرعي للمزارع الكويتي، لافتا إلى انهم أثبتوا ذلك من خلال تواجدهم الكثيف في الجمعية العمومية العادية التي نظمها مجلس الإدارة مساء الأربعاء الماضي، على الرغم من سوء الطقس وموجة الغبار التي اجتاحت جميع مناطق الكويت لكنهم على الرغم من ذلك تواجدوا وقالوا كلمتهم بالإجماع، مؤكدا انه من دون مساندة المزارعين لا يستطيع أي مجلس العمل على الوجه الصحيح.



وأوضح الصبيح أن مجلس الإدارة يحترم رأي الأغلبية من المزارعين الذين أبدوا تحفظهم على التقريرين الإداري والمالي منذ الأول من أبريل لعام 2016 وحتى السادس من فبراير لعام 2017 وهي تمثل قرابة عشرة شهور من عمر المجلس السابق، وكان سبب التحفظ على عدد من المخالفات التي قام بها المجلس السابق كصرف كروت بنزين لأعضاء مجلس الإدارة وكروت تعبئة هواتفهم النقالة والسفرات التي كبدت ميزانية الاتحاد آلاف الدنانير، حيث فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد في رفع قضايا للمطالبة بإرجاع تلك الأموال إلى خزينة الاتحاد.