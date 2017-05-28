تقدم مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج بأسمى آيات التهاني الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة وجميع أبناء الكويت ومن يعيشون على أرضها والأمة الإسلامية جمعاء بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.

وقال الدعيج: بفضل الله جل وعلا ثم بتعاون محبي الدعوة وداعمي اللجنة والعاملين بها يشهر إسلامه في الشهر الفضيل أكثر من 1200 مهتد ومهتدية من جميع الجنسيات والجاليات ضيوف الكويت ويزداد إقبال الجمهور على اصدارات اللجنة المتنوعة المسموعة والمرئية والكتيبات والنشرات التي تعرف الطرف الآخر بالإسلام، فتم تجهيز مئات الحقائب التي تضم كتيبات وشرائط وسي دي ومطويات تعرف غير المسلمين بالدين الحنيف، كما تم إعداد تلك الحقائب بأسلوب سهل حتى يتماشى مع جميع الشرائح المجتمعية الوافدة، موضحا أن «التعريف بالإسلام» قامت بوضع خطة استراتيجية مميزة للشهر الفضيل تتمثل في كل قطاعاتها المتنوعة والمتعددة، فترى اللجنة كخلية نحل، فالجميع يعمل وفق آلية مؤسسية رائدة تهدف إلى نشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وحرصت اللجنة على توزيع ولائم إفطار الصائم في كل أفرعها من الجهراء إلى الوفرة وهذا المشروع هو إفطار ودعوة.

وأضاف الدعيج: كما تم الإعداد والتجهيز للمسابقة القرآنية الرائدة مسابقة الرهيماني لحفظ القرآن الكريم السادسة عشرة على التوالي الخاصة بشريحة المهتدين الجدد والجاليات المسلمة الوافدة غير العربية، والتي تحفزعلى حفظ القرآن الكريم والعمل به، ويتم من خلالها تكريم الفائزين في حفل كبير تقيمه اللجنة، كما تقوم اللجنة بتنظيم المحاضرات الدعوية قبل توزيع ولائم إفطار الصائم، والتي تقدم خلالها الخواطر الخفيفة عن الصيام وفوائده العظيمة، كما تقوم اللجنة بتنظيم الاعتكاف في المساجد وحالات إشهار الإسلام وصلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن الكريم.

ودعا أهل الخير لدعم اللجنة ومساندتها في رسالتها الدعوية والتوعوية الرائدة التي تقوم بها تجاه شريحة كبيرة من ضيوف الكويت، مؤكدا تواجد فريق عمل اللجنة بصورة دائمة خلال الشهر الفضيل لتلبية احتياجات المتبرعين وتلقي صدقاتهم وخيراتهم التي من خلالها تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريعها الخيرية داخل وخارج الكويت.