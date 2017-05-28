أسامة أبو السعود

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات لاستقبال جموع المصلين في مختلف مساجد البلاد، مضيفا أن الوزارة شددت على أئمتها ومؤذنيها عدم التعاطف مع المتسولين وجامعي التبرعات المخالفين، والإبلاغ عنهم فورا.

وثمن الجبري في تصريحات للصحافيين جهود العاملين بوزارة الأوقاف، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الأمور الاحترازية لتأمين المساجد وتوفير جميع احتياجاتها ومراقبتها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال صيانة المساجد قبل الشهر الكريم.

وعن تخصيص ساحات لصلاة العيد قال الجبري «لا نريد أن نسبق الأحداث، فالصلاة في العام الماضي كانت في المساجد ونحن مستمرون على الوضع الحالي والأمور كلها مطمئنة وماكو إلا الخير، إن شاء الله».

ودعا الجبري المولى عز وجل أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات والمحبة والسلام، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.