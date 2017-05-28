أصدر مجلس الوزراء مرسوما بتعيينات وترقيات قضائية تضمن في مادته الأولى:

أ- يرقى كل من السادة الآتية أسماؤهم إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف وذلك اعتبارا من 1/3/2017:

1- فوزان احمد احمد حسين الفوزان

2- ضاري علي يعقوب الطاهر العبدالله

3- عبداللطيف خليفة سليمان الفهد

4- محمد جاسم محمد بهمن

5- د.عمر عبدالله عبدالعزيز المسعود

6- سعود يوسف محمد الصانع

7- عيسى فاضل سالم بوغيث

8- مشعل مبارك حمود البريكي العازمي

9- احمد عبدالعزيز الحمد الصالح الذويخ

10- سعود نيف عبدالله المطيري

11- سليم فالح سعد العازمي

12- فيصل حمود ضويحي السعيدي

13- فهد مناع علي العجمي

14- نواف شبيب سعد الشريعان العازمي

15- نواف عبدالله محمد القطان

16- طلال راشد سلطان السنان

17- جابر شافي سعيد الهاجري

18- مشاري محمد حسين العسعوسي

19- محمد جدعان فلاح منيف

20- فارس عبدالوهاب جمعة الفهد

21- سلمان مطيران وسمي السويط

22- فهد ذعار محماس العتيبي

23- محمد عويد مبارك الرشيدي

24- ايمن عبدالله عبدالكريم العزاز

25- عبدالله صالح مرزوق الحريص

26- عبدالله يوسف عبدالله صالح

ب- يرقى السيد عبدالله عبدالعزيز علي الجسار - لدرجة قاض من الدرجة الأولى وذلك اعتبارا من 1/5/2017.

ج- يرقى كل من السادة الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/4/2017:

1- احمد صالح محمد العمر - وكيل نيابة (أ)

2- عمران محمد علي الكندري - قاض من الدرجة الثانية

3- محمد جاسم محمد الدخيل - وكيل نيابة (أ)

4- عبدالله غازي عبيد السمار - قاض من الدرجة الثانية

5- محمد عبدالعزيز ابراهيم الربيعة - وكيل نيابة (أ)

6- عبدالوهاب عمر عبدالوهاب المعيلي - وكيل نيابة (أ)

7- عبدالعزيز عباس عبدالرزاق الخياط - قاض من الدرجة الثانية

8- عبدالله موسى محمد ابوعليان - قاض من الدرجة الثانية

9- محمد حاجي خضير محمد حاجيه - قاض من الدرجة الثانية

10- فيصل دعيم عوض الرشيدي - قاض من الدرجة الثانية

11- عبدالله خضر عباس بارون - قاض من الدرجة الثانية

12- عبدالله صلاح ناصر العثمان - قاض من الدرجة الثانية

13- حمود مشاري ابجاد الشامي - وكيل نيابة (أ)

14- طلال بدر جار الله العازمي - قاض من الدرجة الثانية

15- علي حسن علي شمس الدين - قاض من الدرجة الثانية

16- محمد سليمان محمد الصلال - قاض من الدرجة الثانية

17- يوسف ابراهيم صالح العسعوسي - قاض من الدرجة الثانية

18- خالد وليد يوسف الصقر - قاض من الدرجة الثانية

19- يوسف عيسى سعد المقهوي - قاض من الدرجة الثانية

20- فراس مساعد خالد بورسلي - قاض من الدرجة الثانية

21- محمد سالم سعد الغريب - قاض من الدرجة الثانية

22- فهد عوض عايض الديحاني - قاض من الدرجة الثانية

23- سليمان عبدالله احمد بن يوسف - قاض من الدرجة الثانية

24- عيسى محمد حمود الشطي - قاض من الدرجة الثانية

25- غازي محمد غازي المطيري - وكيل نيابة (أ)

26- عمر حسين علي محمد العتال - قاض من الدرجة الثانية

27- وليد خالد محمد الشاهين الربيع - وكيل نيابة (أ)

28- سليمان عبدالعزيز احمد العجيري - وكيل نيابة (أ)

29- حمد احمد خالد الوزان - قاض من الدرجة الثانية

مادة ثانية: يعين كل من السيدين الآتي اسماؤهما في درجة وكيل محكمة الاستئناف اعتبارا من 1/4/2017:

1- المستشار محمد ابراهيم محمد خطاب - المستشار بمحكمة الاستئناف

2- المستشار يوسف عبدالحميد يوسف شمس - المستشار بمحكمة الاستئناف