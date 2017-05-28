أصدر مجلس الوزراء مرسوما بتعيينات وترقيات قضائية تضمن في مادته الأولى:
أ- يرقى كل من السادة الآتية أسماؤهم إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف وذلك اعتبارا من 1/3/2017:
1- فوزان احمد احمد حسين الفوزان
2- ضاري علي يعقوب الطاهر العبدالله
3- عبداللطيف خليفة سليمان الفهد
4- محمد جاسم محمد بهمن
5- د.عمر عبدالله عبدالعزيز المسعود
6- سعود يوسف محمد الصانع
7- عيسى فاضل سالم بوغيث
8- مشعل مبارك حمود البريكي العازمي
9- احمد عبدالعزيز الحمد الصالح الذويخ
10- سعود نيف عبدالله المطيري
11- سليم فالح سعد العازمي
12- فيصل حمود ضويحي السعيدي
13- فهد مناع علي العجمي
14- نواف شبيب سعد الشريعان العازمي
15- نواف عبدالله محمد القطان
16- طلال راشد سلطان السنان
17- جابر شافي سعيد الهاجري
18- مشاري محمد حسين العسعوسي
19- محمد جدعان فلاح منيف
20- فارس عبدالوهاب جمعة الفهد
21- سلمان مطيران وسمي السويط
22- فهد ذعار محماس العتيبي
23- محمد عويد مبارك الرشيدي
24- ايمن عبدالله عبدالكريم العزاز
25- عبدالله صالح مرزوق الحريص
26- عبدالله يوسف عبدالله صالح
ب- يرقى السيد عبدالله عبدالعزيز علي الجسار - لدرجة قاض من الدرجة الأولى وذلك اعتبارا من 1/5/2017.
ج- يرقى كل من السادة الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/4/2017:
1- احمد صالح محمد العمر - وكيل نيابة (أ)
2- عمران محمد علي الكندري - قاض من الدرجة الثانية
3- محمد جاسم محمد الدخيل - وكيل نيابة (أ)
4- عبدالله غازي عبيد السمار - قاض من الدرجة الثانية
5- محمد عبدالعزيز ابراهيم الربيعة - وكيل نيابة (أ)
6- عبدالوهاب عمر عبدالوهاب المعيلي - وكيل نيابة (أ)
7- عبدالعزيز عباس عبدالرزاق الخياط - قاض من الدرجة الثانية
8- عبدالله موسى محمد ابوعليان - قاض من الدرجة الثانية
9- محمد حاجي خضير محمد حاجيه - قاض من الدرجة الثانية
10- فيصل دعيم عوض الرشيدي - قاض من الدرجة الثانية
11- عبدالله خضر عباس بارون - قاض من الدرجة الثانية
12- عبدالله صلاح ناصر العثمان - قاض من الدرجة الثانية
13- حمود مشاري ابجاد الشامي - وكيل نيابة (أ)
14- طلال بدر جار الله العازمي - قاض من الدرجة الثانية
15- علي حسن علي شمس الدين - قاض من الدرجة الثانية
16- محمد سليمان محمد الصلال - قاض من الدرجة الثانية
17- يوسف ابراهيم صالح العسعوسي - قاض من الدرجة الثانية
18- خالد وليد يوسف الصقر - قاض من الدرجة الثانية
19- يوسف عيسى سعد المقهوي - قاض من الدرجة الثانية
20- فراس مساعد خالد بورسلي - قاض من الدرجة الثانية
21- محمد سالم سعد الغريب - قاض من الدرجة الثانية
22- فهد عوض عايض الديحاني - قاض من الدرجة الثانية
23- سليمان عبدالله احمد بن يوسف - قاض من الدرجة الثانية
24- عيسى محمد حمود الشطي - قاض من الدرجة الثانية
25- غازي محمد غازي المطيري - وكيل نيابة (أ)
26- عمر حسين علي محمد العتال - قاض من الدرجة الثانية
27- وليد خالد محمد الشاهين الربيع - وكيل نيابة (أ)
28- سليمان عبدالعزيز احمد العجيري - وكيل نيابة (أ)
29- حمد احمد خالد الوزان - قاض من الدرجة الثانية
مادة ثانية: يعين كل من السيدين الآتي اسماؤهما في درجة وكيل محكمة الاستئناف اعتبارا من 1/4/2017:
1- المستشار محمد ابراهيم محمد خطاب - المستشار بمحكمة الاستئناف
2- المستشار يوسف عبدالحميد يوسف شمس - المستشار بمحكمة الاستئناف