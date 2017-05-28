صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
ونص القرار مادة أولى: يشكل مجلس ادارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1 ـ مدير عام الجهاز.
2 ـ وكيل وزارة التعليم العالي.
3 ـ الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.
4 ـ د.حامد عبدالله حسن الحميدي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.
5 ـ د. علي عبدالرزاق الكاظمي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.
6 ـ أ.د. فايزة محمد عبدالمحسن الخرافي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.
7 ـ أ.د. فريح عويد العنزي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.
8 ـ أ.د. فؤاد عبدالله محمد حسن ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.
9 ـ د. أحمد حمد الفارسي ـ ممثلي التعليم العالي الخاص.
10 ـ د. صباح عبدالرزاق القدومي ـ ممثلي التعليم العالي الخاص.
11 ـ عبدالعزيز ناصر المرزوق ـ ممثلي القطاع الأهلي
12 ـ أ.د. مرزوق يوسف الغنيم ـ ممثلي القطاع الأهلي.
13 ـ مناف عبدالعزيز الهاجري ـ ممثلي القطاع الأهلي.
مادة ثانية: على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.