صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



ونص القرار مادة أولى: يشكل مجلس ادارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1 ـ مدير عام الجهاز.

2 ـ وكيل وزارة التعليم العالي.

3 ـ الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.

4 ـ د.حامد عبدالله حسن الحميدي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.

5 ـ د. علي عبدالرزاق الكاظمي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.

6 ـ أ.د. فايزة محمد عبدالمحسن الخرافي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.

7 ـ أ.د. فريح عويد العنزي ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.

8 ـ أ.د. فؤاد عبدالله محمد حسن ـ ممثلي التعليم العالي الحكومي.

9 ـ د. أحمد حمد الفارسي ـ ممثلي التعليم العالي الخاص.

10 ـ د. صباح عبدالرزاق القدومي ـ ممثلي التعليم العالي الخاص.

11 ـ عبدالعزيز ناصر المرزوق ـ ممثلي القطاع الأهلي

12 ـ أ.د. مرزوق يوسف الغنيم ـ ممثلي القطاع الأهلي.

13 ـ مناف عبدالعزيز الهاجري ـ ممثلي القطاع الأهلي.

مادة ثانية: على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.