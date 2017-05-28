واصلت الكويت جهودها الكبيرة في مجال العطاء الإنساني في مسعى لتبديد ألم اليأس الذي قد يعصف بالمحتاجين والفقراء واللاجئين وإضفاء أجواء البهجة والفرحة على نفوسهم ولاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا المسعى انطلاقا من الدور الرائد الذي رسمته القيادة السياسية الكويتية الرشيدة والمتمثل في الوقوف إلى جانب كل محتاج أينما كان وبغض النظر عن انتمائه.



وفي هذا الإطار وزعت الكويت خلال الأسبوع الماضي 1300 سلة غذائية على أهالي الأحياء المحررة من الساحل الأيمن من مدينة الموصل ضمن حملة «الكويت بجانبكم». كما قامت الكويت بإرسال 3 شحنات من المساعدات الضرورية لأهالي الموصل، حيث تم توزيع 30 طنا من المواد الغذائية على الجانب الأيسر من الموصل، فيما تم توزيع 90 طنا على أهالي الجانب الأيمن من المدينة لتخفيف معاناة النازحين.



كذلك جرى منذ بداية شهر مايو الجاري إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أكثر من 12 ألف أسرة في داخل الأحياء المحررة من المدينة. وكانت الكويت قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع نحو 5000 سلة غذائية في مخيم «سيودينان»، إضافة الى إرسال 5000 سلة أخرى الى الجانب الأيمن من الموصل، كما تم توزيع 6 آلاف سلة على النازحين المقيمين خارج المخيمات في أربيل والسليمانية.

بدورها، قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع 2000 سلة غذائية على النازحين العراقيين في محافظة البصرة، وذلك بالتنسيق مع القنصلية العامة للكويت هناك وجمعية الهلال الأحمر العراقي.