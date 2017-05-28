شاركت سفارة الكويت في بوخارست إلى جانب 12 سفارة عربية أخرى في المعرض الدولي للكتاب في رومانيا الذي انطلقت فعالياته 24 الجاري وعلى مدى 4 أيام من خلال الجناح العربي الخاص تحت شعار نافذة على العالم العربي الذي نظمته سفارات الدول العربية وذلك بعرض مجموعة من الكتب والمطبوعات التراثية والشعبية الكويتية.



وفي هذا الصدد قال سفير الكويت لدى رومانيا طلال منصور الهاجري في تصريح لـ «كونا» أمس السبت إن مشاركة الكويت ممثلة بسفارتها في بوخارست تأتي انسجاما مع الموروث الثقافي والانساني الذي تزخر به الكويت وريادتها في العالم العربي والإسلامي في المجال المعرفي والفكري والحضاري.



وأشار الى ان السفارات العربية تشارك في المعرض المذكور الذي يعد تظاهرة ثقافية كبيرة تقام سنويا على ارض المعارض في العاصمة الرومانية بوخارست.