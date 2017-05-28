دارين العلي

أعلنت اللجنة المشرفة على عقد استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع والإيصال في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء عن نجاحها في تحصيل 33 مليون دينار من مستحقات الوزارة في المحافظات الثلاث المذكورة خلال الأشهر من يناير وحتى أبريل الماضيين.

وقال رئيس اللجنة م.ملوح العجمي في تصريح صحافي إن اللجنة نجحت حتى الآن باستبدال قسم كبير من العدادات التالفة وحصر أعداد كبيرة من المستهلكين الذين لم يسددوا رسوم التأمين المترتبة عليهم للوزارة.

وأوضح ان أعضاء اللجنة يقومون وفق تعليمات وكيل الوزارة م.محمد بوشهري والوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين د.مشعان العتيبي بمتابعة أعمال العقد المذكور، إضافة الى حصر العدادات التالفة لصيانتها أو استبدالها وتركيب وتوصيل عدادات كهرباء وماء جديدة وتوزيع مطبوعات الإنذارات على المتخلفين عن السداد وجلب بيانات التأمين من المستهلكين الجدد وجلب القراءات النهائية وقطع التيار عن مرفق «نهائية».

وأكد العجمي حرص الوزارة على تقديم خدماتها في أفضل صورة تتلاءم مع إنجازات الوزارة، متمنيا من جمهور المستهلكين التعاون مع اللجنة في أداء عملها لما فيه خير ومصلحة البلاد.