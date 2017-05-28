بنك الطعام حجز صالات تنمية المجتمع في كل المحافظات

بشرى شعبان

قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية حسن كاظم انه وفقا لتعميم وزارة المالية سيتم إيداع المساعدات الاجتماعية في حسابات المستفيدين في 15 يونيو المقبل أي قبل عيد الفطر بما فيها الملفات الجديدة.

ومن جانب آخر، كشف كاظم أن جمعية بنك الطعام هي الجهة الوحيدة التي تقدمت لحجز صالات تنمية المجتمع لإقامة مائدة إفطار صائم وحجزت حتى الآن صالة في كل محافظة.



وأضاف في تصريح صحافي أن الوزارة فتحت أبواب الصالات التي تدار من الوزارة وصالات تنمية المجتمع لإقامة موائد إفطار رمضان بالمجان للجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تتعامل في هذا الموضوع مع مؤسسات وليس أفرادا.



وأشار إلى أن العمل بالمشروع انطلق قبل فترة وجيزة وبالتالي كان العديد من الصالات محجوزا سابقا لكن الصالات متوافرة وبإمكان أي مؤسسة الاستفادة منها.

وعن تنفيذ مشروع ميكنة خدمات إدارة الرعاية الأسرية والمساعدات الاجتماعية قال كاظم: بدأنا الربط مع 4 جهات واليوم وصل الربط إلى 8 جهات، لافتا إلى أن بعض الجهات رغم قيام الشؤون بمخاطبتها قبل أشهر، إلا أنها للأسف لم ترد لذا سنقوم بزيارتها والتنسيق معها وفي حال عدم الاستجابة أو وجود أي تأخير سيتم رفع الموضوع لوزيرة الشؤون.

وكشف أن الانتهاء من ربط الإدارة آليا مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة سيكون خلال أسبوعين ونأمل الانتهاء من مشروع الميكنة خلال الأشهر القليلة المقبلة والأمر يتوقف على استجابة الجهات.

وعن مديونيات المساعدات بين كاظم انه بعد إغلاق مركز إشبيلية وتحويله إلى مركز لأرشفة الملفات تم تشكيل فريق عمل لتدقيق الملفات برئاسة وكيل الوزارة ونائب الرئيس الوكيل المساعد لقطاع التنمية و5 أعضاء من المختصين وقد انجز الفريق أعدادا كبيرة من الملفات وتمت إحالة أعداد منها عليها مديونيات إلى قطاع المالية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وحول مشكلة ضياع عدد من الملفات، اكد ان جميع المعلومات محفوظة ضمن الأرشفة الآلية ولا توجد مشكلة ويمكن أن يكون قد حدث ذلك خلال نقل الملفات من الإدارة إلى مركز الضاحية وبعدها الى إشبيلية والوزارة تتحمل المسؤولية، ويتم فتح ملف جديد لوجود المعلومات كاملة في الكمبيوتر وفي حال تم إيقاف المساعدة تصرف للمستفيد بأثر رجعي. لافتا إلى انه لا يوجد أي تأخير في البت بالطلبات، حيث تجتمع اللجنة أسبوعيا.