تأمين أفضل السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار تنافسية

محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أن هناك العديد من الأفكار الجديدة التي سيسعى إلى تطبيقها لدعم الحركة التعاونية، مبينا أننا على العهد باقون وسنكمل مسيرة من سبقونا من رؤساء الاتحاد من خلال التنسيق بين الجمعيات التعاونية والتعرف على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما سيتم العمل على تخفيض الأسعار والوقوف ضد أي محاولات لرفعها، إلى جانب الحفاظ على المستوى الرائد للحركة التعاونية وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة نجاح الحركة في المجتمع.

وتوجه الكندري في تصريح بالشكر لجميع الجمعيات التعاونية لوقوفها إلى جانب الاتحاد ومساندتها لسياسته الرامية إلى تحقيق مصالح التعاونيين والمساهمين والمستهلكين على حد سواء، واختيارها لمن يمثلها في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مثمنا التعاون البناء مع الاتحاد في شتى المجالات.

وأضاف أن الجمعيات التعاونية تقوم بدور مميز في توفير السلة الرمضانية بأسعار رمزية جدا للمساهمين، إضافة إلى تخفيضات هائلة في الشهر الفضيل تصل إلى اكثر من 50%، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمقيمين.

وأوضح الكندري أن الجمعيات التعاونية كانت وما زالت محط أنظار مساهميها قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذين يتطلعون إلى أنشطتها الرمضانية وما تقدمه لهم من خدمات وأنشطة تعتبر من أهم الأهداف التي أنشئت الحركة التعاونية من أجلها، والتي تتمثل في توفير أفضل الخدمات للمساهمين وأهالي المنطقة وتأمين أفضل السلع الأساسية والاستهلاكية لهم بأسعار تنافسية.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى شعب الكويت الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.