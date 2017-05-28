بشرى شعبان

قالت رئيس قسم تطوير الأعمال في الشرق الأوسط لمصحات وسبا ساناتوريا كليمكوفيتسه المتمركزة في جمهورية التشيك أنوار الظفيري خلال العرض التعريفي الذي اقيم في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين ان السبب الرئيسي خلف تحملها لهذه المسؤولية كان وليد تجربة شخصية مرت بها كونها تلقت العلاج في مصحات ساناتوريا كليمكوفيتسه، ووجدت فيها رعاية واهتماما وتقنيات علاجية متطورة جدا وحديثة وبرامج علاجية مكثفة لم تلمسها في باقي الدول التي توفر الخدمات الصحية المماثلة.



ومن جانبه قدم رئيس أخصائيي العلاج الطبيعي عبدلله والويل ورئيس قسم التسويق والأعمال بمصحات ساناتوريا كليمكوفيتسه لوكاس دوستال عرضا تعريفيا عن الخدمات الصحية وبرامج إعادة تأهيل الجهاز العصبي والحركي للكبار والأطفال المكثفة والحصرية في مصحات ساناتوريا كليمكوفيتسه والاجابة على استفسارات الحضور بعد فتح باب المناقشة.