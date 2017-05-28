تقدمت أسرة وزارة الدولة لشؤون الشباب بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح: ننتهز فرصة قدوم شهر الخير لنتقدم من صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدولة لشؤون الشباب بأسمى آيات التهاني مقرونة بأصدق التبريكات، رافعين أكف الضراعة للعلي القدير أن يسبغ على سموكم نعمه وأن يعيده وكويتنا الغالية تعيش نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وأضافت الشيخة الزين الصباح: إن هذا العام مميز، فالكويت بفضل دعم صاحب السمو ومساندته لشبابها حازت لقب «عاصمة للشباب العربي لعام 2017»، والشباب الكويتي يثبت يوما بعد يوم أنه قادر على العطاء والتميز وتحمل المسؤولية، موضحة ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تتخذ من توجيهات صاحب السمو الأمير خريطة الطريق للنهوض بالعمل الشبابي واحتضان رؤى الشباب وتحقيق تطلعاتهم وإبراز مهارات الشباب الكويتي ومساندة الطاقات الشبابية الفاعلة ضمن توجهاتها في مجال تنمية وتمكين الشباب في ظل القيادة الحكيمة.

وأوضحت ان أولى فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي، كان ملتقى ريادة الأعمال الشبابي الأول الذي لقي تفاعلا كبيرا من الشباب العربي وإشادة واسعة بالتنظيم والجلسات والورش المرافقة التي عكست صورة الكويت الحضارية وأبنائها، مؤكدة ان فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي مستمرة، بزخم كبير يجسد حماس شباب الكويت وطموحهم وأفكارهم الإبداعية وأعمالهم التطوعية، وفق برنامج محدد يشمل جميع المجالات الشبابية تحت شعار «هنا الشباب» بشراكة المؤسسات الحكومية والقطاع خاص الذين يعملون على قدم وساق لإنجاز هذه الفعاليات.