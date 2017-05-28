أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرار حملتها الإعلامية تحت شعار صحتك أمانة والتي تشمل تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والمطاعم والمطابخ والمخازن التي تتداول المواد الغذائية وذلك للتأكد من تطبيق المحلات للوائح البلدية إلى جانب التأكد من صحة المادة الغذائية قبل تداولها للجمهور خلال شهر رمضان المبارك .

وفي هذا الصدد قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة ميدانية بمنطقة السالمية للكشف على الجمعية التعاونية والأسواق الموازية والمحلات والمطاعم التي تتداول المواد الغذائية إلى جانب التأكد من تراخيص المخازن التي تتداول المواد الغذائية ومدى مطابقة للاشتراطات الخاصة بالترخيص .

وبين فريق الطوارئ بأن الحملة أسفرت إتلاف 164 كيلو من المواد الغذائية التالفة تنوعت ما بين 115 كيلو من الأسماك و49 كيلو من الحلويات إلى جانب تحرير 5 مخالفات تنوعت ما بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي وتشغيل محل برخيص صحي منتهي ونقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة .

ونوهت إدارات العلاقات العامة أصحاب المحلات بأن أفرع البلديات تعمل ضمن خطه ميدانية تستهدف الحد من جميع المخالفات، داعية أصحاب المحلات والمخازن التأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلى جانب مراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية في حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها لمركز البلدية لإتلافها حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتة انه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.